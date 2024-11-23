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Лига 1. ПСЖ - Тулуза 3:0. Уверенная победа парижан без шансов для соперника
Команда Энрике приложила для этого не слишком много усилий
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В двенадцатом туре Лиги 1 чемпион Франции на своем поле принимал "Тулузу". Игроки "ПСЖ" в начале встречи имели возможность открыть счет в матче. После навеса с углового от Дембеле, Милан Шкриньяр пробил с рикошетом в дальний угол, однако Гийом Рест спас команду от пропущенного гола. Позже хозяева при позиционной атаке нашли Заира-Эмери в штрафной площади соперника, но француз попал в голкипера "Тулузы". Ближе к концу тайма "парижане" повели во встрече: после навеса с правого фланга от Хакими, Жоау Невеш слета в одно касание попал в нижний угол ворот "фиолетовых".
Вторая половина матча началась забитого мяча от Заира-Эмери. Впрочем, этот гол был отменен системой VAR из-за офсайда в атаке у Марка Асенсио. Далее Заир-Эмери был близок к тому, чтобы стать антигероем матча: полузащитник ошибся возле собственной штрафной и отдал пас в ноги Шави Бабика, однако габонец с близкой дистанции пробил выше ворот. Позже сафонов спас хозяев от пропущенного мяча, дважды подряд совершив сейвы от Франка Магри. Ближче к концу встречи Лукас Бералдо забил второй гол в ворота "Тулузы", оказавшись первым на подборе в середине штрафной площади соперника. А после этого Витинья установил конечный результат во встрече, разыграв быструю контратаку с Коло Муани. Теперь "парижан" ожидает важный поединок в Лиге чемпионов с "Баварией", поскольку оба клуба находятся в тяжелом турнирном положении.
Лига 1. 12-й тур
Париж, "Парк де Пренс"
ПСЖ - Тулуза 3:0
Голы: Невеш, 35, Бералдо 84, Витинья 90+1
Предупреждения: Хакими - Абдухлал, Доннум
ПСЖ: сафонов - Хакими, Шкриньяр, Бералдо, Загуэ (Витинья, 46) - Заир-Эмери, Ж. Невеш - У. Дембеле (Руис, 73), Асенсио, Барколя (Коло Муани, 81) - Д. Дуэ (Ли Кан Ин, 60)
Тулуза: Рест - Ч. Крессвелл, Маккензи, Акдаг (Канво, 89) - Каманси (Суасо, 64), Кассерес-Жуниор (Шмидт, 78), Сьерро, Доннум - Абухлал, Гбохо (Бабика, 64) - Кинг (Магри, 78)
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