Лига 1. 12-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Брест 3:2

Голы: Аклиуш 5, 90+1, Головин 24 – Сима 50, Ажорк 90+6

12-й тур Лиги 1 начался матчем двух европейских сенсаций. "Монако" и "Брест" стартовали с 10 очков в 4 турах ЛЧ и застолбили за собой 3-е и 4-е места в общем зачете. Залог успеха обоих – интенсивный прессинг и большое количество выигранных единоборств (по обоим показателем эти две команды идут в французской элите в топ-3).

Поэтому совсем не удивительно, что судьба сегодняшнего матча решилась в переходных фазах. Хозяева были в этих отрезках на голову выше, и должны были увереннее забирать 2-ю победу кряду в чемпионате. Но плохая реализация Эмболо (классика!) и сбавленные обороты после перерыва едва не привели к осечке.

"Монако" в первые полчаса буквально разрывал. Перекусывал одну атаку гостей за другой, после чего в быстрые выпады вылетало креативное трио Аклиуш- Бен-Сегир - Головин. Уже на 5-й минуте Аклиуш подхватил мяч в центре поля, изящно убрал защитника, сыграл в стенку с Бен-Сегиром, после чего открыл счет. Еще через 5 Аклиуш мог делать дубль после паса Головина, но пробил в штангу.

В итоге и сам московит вскоре отличился, отобрав мяч на чужой трети и удачно пробив издали. А перед самым перерывом Бен-Сегир ускакал от двух оппонентов по правому краю, идеально прострелил на Эмболо, но тот пробил по верхним трибунам. Это могло закрыть все вопросы, которые снова возникли после перерыва.

Ведь "Бресту" наконец удалось войти в игру. В дебюте тайма Сима с углового отыграл один. Гости перехватили инициативу, но и "Монако" здорово защищался. До финального свистка буквально два полумомента было у Ажорка, чтобы сравнять.

Но Людовик не просто так имел в прошлой кампании Бундеслигу худший перфоманс среди всех игроков по реализации. А в самой концовке великолепный Аклиуш снова убежал в контратаку, и снова изящно завершил парашютом. Второй мяч Аклиуша стал очень своевременным, ведь на последних секундах Ажорка таки прорвало. 3:2.

Монако: Маецки – Мависса, Салису, Керер, Вандерсон (Синго, 80) – Магасса, Закария – Головин (Уаттара, 90+2), Бен-Сегир (Тезе, 80), Аклиуш – Эмболо (Иленикена, 68)

Брест: Бизот – Амави, Ле Кардиналь, Шардонне, Лала – Маньетти (Перейра Лаже, 81), Ле-Мелу (Фернандеш, 22), Камара (Мартен, 81) – Сима (Балде, 73), Дель Кастийо (Думбия, 46) – Ажорк