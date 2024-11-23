Бывший игрок сборной Франции предположил, что Мбаппе выбрал не тот клуб для продолжения карьеры

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал критику его соотечественника Килиана Мбаппе в мадридском "Реале".

"Надо в любой ситуации оставаться профессионалом. Пока рано о чем-то говорить. Могу лишь сказать, что Мбаппе должен был бы перейти в "Ливерпуль", там он был бы лидером. В "Реале" нужно показывать свой характер и, несмотря на все, играть, как в последний раз. Его нельзя сравнивать с Лионелем Месси или Криштиану Роналду, ведь у них есть характер и стабильность. Пока что у Мбаппе этого нет", - сказал Пети.