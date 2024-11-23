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Бывший игрок сборной Франции предположил, что Мбаппе выбрал не тот клуб для продолжения карьеры

Франция

Назвал свой вариант

Бывший игрок сборной Франции предположил, что Мбаппе выбрал не тот клуб для продолжения карьеры

Le Parisien

Новина українською

Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал критику его соотечественника Килиана Мбаппе в мадридском "Реале".

"Надо в любой ситуации оставаться профессионалом. Пока рано о чем-то говорить. Могу лишь сказать, что Мбаппе должен был бы перейти в "Ливерпуль", там он был бы лидером. В "Реале" нужно показывать свой характер и, несмотря на все, играть, как в последний раз. Его нельзя сравнивать с Лионелем Месси или Криштиану Роналду, ведь у них есть характер и стабильность. Пока что у Мбаппе этого нет", - сказал Пети.

Килиан Мбаппе сыграл за "Реал" 16 матчей, в которых забил 8 голов (2 с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Эммануэль Пети Килиан Мбаппе
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Источник:
www.goal.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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