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Бывший игрок сборной Франции предположил, что Мбаппе выбрал не тот клуб для продолжения карьеры
Назвал свой вариант
Le Parisien
Бывший игрок сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал критику его соотечественника Килиана Мбаппе в мадридском "Реале".
"Надо в любой ситуации оставаться профессионалом. Пока рано о чем-то говорить. Могу лишь сказать, что Мбаппе должен был бы перейти в "Ливерпуль", там он был бы лидером. В "Реале" нужно показывать свой характер и, несмотря на все, играть, как в последний раз. Его нельзя сравнивать с Лионелем Месси или Криштиану Роналду, ведь у них есть характер и стабильность. Пока что у Мбаппе этого нет", - сказал Пети.
Килиан Мбаппе сыграл за "Реал" 16 матчей, в которых забил 8 голов (2 с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.
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