  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. "Я не сбежал из Шахтера даже тогда, когда Путин начал бомбить Киев": Де Дзерби прокомментировал возможный уход из Марселя
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я не сбежал из Шахтера даже тогда, когда Путин начал бомбить Киев": Де Дзерби прокомментировал возможный уход из Марселя

Франция

Интересный пример навел тренер

"Я не сбежал из Шахтера даже тогда, когда Путин начал бомбить Киев": Де Дзерби прокомментировал возможный уход из Марселя

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби прокомментировал разговоры в СМИ о его потенциальном уходе из команды из-за неудовлетворительных результатов.

"После матча с "Осером" я не употреблял сильных слов, я просто взял на себя ответственность. Мы провели 5 матчей на "Велодроме" - 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения. Тем, кто думает, что я могу уйти в отставку, что это есть в моих мыслях, я хочу сказать, что я не убегу. Я остаюсь здесь. Я не сбежал из "Шахтера" даже тогда, когда Путин начал бомбить Киев. Я верю в этот "Марсель", верю в игроков, которых я тренирую. Я никуда не уйду", - сказал Де Дзерби.

Напомним, итальянец покинул "Шахтер" в июле 2022 года. Сейчас его "Марсель" занимает 3-е место в Лиге 1, отставая от лидера на 12 очков.

По теме
yellow-arrow
Бывший игрок сборной Франции предположил, что Мбаппе выбрал не тот клуб для продолжения карьеры
yellow-arrow
Португало-бразильская победа. ПСЖ — Тулуза 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Преследование продолжается. Монако — Брест 3:2. Видео голов и обзор матча
Шахтер (Донецк) Марсель Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
www.goal.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gudvin85 (Киев)
23.11.2024 в 10:26
Ты не тренер, ты - недоразумение. И не надо поднимать свой упавший имидж темой войны на Украине.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
23.11.2024 в 10:26
Ты не тренер, ты - недоразумение. И не надо поднимать свой упавший имидж темой войны на Украине.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости