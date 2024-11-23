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"Я не сбежал из Шахтера даже тогда, когда Путин начал бомбить Киев": Де Дзерби прокомментировал возможный уход из Марселя
Интересный пример навел тренер
shakhtar.com
Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби прокомментировал разговоры в СМИ о его потенциальном уходе из команды из-за неудовлетворительных результатов.
"После матча с "Осером" я не употреблял сильных слов, я просто взял на себя ответственность. Мы провели 5 матчей на "Велодроме" - 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения. Тем, кто думает, что я могу уйти в отставку, что это есть в моих мыслях, я хочу сказать, что я не убегу. Я остаюсь здесь. Я не сбежал из "Шахтера" даже тогда, когда Путин начал бомбить Киев. Я верю в этот "Марсель", верю в игроков, которых я тренирую. Я никуда не уйду", - сказал Де Дзерби.
Напомним, итальянец покинул "Шахтер" в июле 2022 года. Сейчас его "Марсель" занимает 3-е место в Лиге 1, отставая от лидера на 12 очков.
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