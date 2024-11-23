  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Отправил в Цирк Дю Солей. Энрике - о предстоящей игре с Баварией
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отправил в Цирк Дю Солей. Энрике - о предстоящей игре с Баварией

Франция

Также оценил победу в Лиге 1

Отправил в Цирк Дю Солей. Энрике - о предстоящей игре с Баварией

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "ПСЖ" одолел "Тулузу" со счетом 3:0.

Читайте такжеПортугало-бразильская победа. ПСЖ — Тулуза 3:0. Видео голов и обзор матча

Главный тренер столичного клуба Луис Энрике прокомментировал победу команды в Лиге 1:

"Матчи после международной паузы и перед Лигой чемпионов всегда тяжелые, но мы, думаю, справились с задачей. Уровень в Лиге чемпионов еще не достигнут. Это нелогично."

После вчерашнего матча вы обеспокоены или уверены перед игрой с "Баварией"?

"Хотите увидеть что-то невероятное – вам нужно в Цирк Дю Солей. Думаю, мы провели целостный матч. Было очень тяжело, и, думаю, мы справились. Но мы не блистали."

Напомним, матч "ПСЖ" – "Бавария" состоится 26 ноября в 22:00.

По теме
yellow-arrow
"Я не сбежал из Шахтера даже тогда, когда Путин начал бомбить Киев": Де Дзерби прокомментировал возможный уход из Марселя
yellow-arrow
Бывший игрок сборной Франции предположил, что Мбаппе выбрал не тот клуб для продолжения карьеры
yellow-arrow
Португало-бразильская победа. ПСЖ — Тулуза 3:0. Видео голов и обзор матча
Бавария (Мюнхен) Луис Энрике Тулуза “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
lequipe.fr
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости