Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отправил в Цирк Дю Солей. Энрике - о предстоящей игре с Баварией
Также оценил победу в Лиге 1
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "ПСЖ" одолел "Тулузу" со счетом 3:0.
Главный тренер столичного клуба Луис Энрике прокомментировал победу команды в Лиге 1:
"Матчи после международной паузы и перед Лигой чемпионов всегда тяжелые, но мы, думаю, справились с задачей. Уровень в Лиге чемпионов еще не достигнут. Это нелогично."
После вчерашнего матча вы обеспокоены или уверены перед игрой с "Баварией"?
"Хотите увидеть что-то невероятное – вам нужно в Цирк Дю Солей. Думаю, мы провели целостный матч. Было очень тяжело, и, думаю, мы справились. Но мы не блистали."
Напомним, матч "ПСЖ" – "Бавария" состоится 26 ноября в 22:00.
Популярное сейчас
- "Я совершил, наверное, единственную ошибку в своей жизни": Рац - о части своей карьеры
- В ГУР знают о планах России по разделу Украины на три части
- "Ребята, надо в футбол играть, а не в грязи валяться", - так говорил Рыкун
- ПСЖ планирует попрощаться с опытным защитником в следующем году
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО