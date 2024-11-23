Отправил в Цирк Дю Солей. Энрике - о предстоящей игре с Баварией

Вчера "ПСЖ" одолел "Тулузу" со счетом 3:0.

Главный тренер столичного клуба Луис Энрике прокомментировал победу команды в Лиге 1:

"Матчи после международной паузы и перед Лигой чемпионов всегда тяжелые, но мы, думаю, справились с задачей. Уровень в Лиге чемпионов еще не достигнут. Это нелогично."

После вчерашнего матча вы обеспокоены или уверены перед игрой с "Баварией"?

"Хотите увидеть что-то невероятное – вам нужно в Цирк Дю Солей. Думаю, мы провели целостный матч. Было очень тяжело, и, думаю, мы справились. Но мы не блистали."