Лига 1. Де Дзерби отскочил в Лансе, Лион не дожал Реймс

Роберто Де Дзерби продолжил свои тактические поиски после международного перерыва. Перед непростым выездом на шумный "Боллар-Делелис" "Марсель" во второй раз в кампании перешел на тройку ЦЗ. Это была и попытка отзеркалить соперника, и прикрыть дыру в защите.

Имея полтора приличных ЦЗ в ростере, итальянец пытается решить проблемы количеством. План сработал, хотя имеет и обратную логику – некачественных защитников на поле стало еще больше. А Кондогбия было не особо уютно в экспериментальной роли либеро. Как и Гринвуду на острие атаки.

Зато так Де Дзебри Выставил всех своих топовых центрхавов одновременно. Они сегодняшний матч, по сути, и выиграли. Вместе с Мопе, который преобразил атаку "Марселя" в последних турах. Два ассиста и лучший персональный перфоманс в сезоне.

Впрочем, по игре победа "Олимпика", откровенно говоря, не читалась. "Ланс" был настойчивее и в целом опаснее. Но убойный дебют "Марселя" во втором тайме с 2 голами предрешил исход. "Ланс" едва было не вернулся в игру, забил один, а затем еще один с нарушением. И очень вовремя Хейбьерг погасил пожар ударом со штрафного.

Позже "Сент-Этьен" выбрался из зоны вылета благодаря минимальной победой над "Монпелье", главного аутсайдера сезона. Это была очень закрытая рубка, где оба осознавали важность игры с конкурентом за выживание. Открытые первые 10 минут с обменом шансов Нордена и Сиссоко, а затем почти полный штиль у ворот и огненная рубка в центре поля. Тем не менее, "зеленые" вырвали крайне важный резалт благодаря классному удару с добивания Бушуари.

А вот извечный враг "Сент-Этьена" "Лион" после победы над "зелеными" в прошлом туре не смог развить успех на "Огюст Делон". "Ткачи" здорово выглядели в матче против конкурента за еврокубки из "Реймса". Особенно в первой половине. Ляказетт помог отличиться Шерки до перерыва, хотя лидер "Олимпика" должен был забивать и сам.

А вот во второй "Реймс" уже не был таким приятным оппонентом. Во-первых, прибавил в игре без мяча и заметно меньше допускал у своих ворот. Во-вторых, забил с углового в дебюте, воспользовавшись изъяном "Лиона" в игре на стандартах. В последние полчаса каждый мог вырывать победу.

Бенрахма за минут 25 до финиша загубил два прекрасных шанса. А в самой концовке кипер гостей Перри выручил команду, которая была в шаге от того, чтобы проиграть матч, где по игре должна была побеждать/иметь комфортную ничью. Ничья, которой больше всего рад "Лилль", который перед игрой с "Ренном" в воскресенье сохранил за собой 4-е место.

Лига 1. 12-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Марсель 1:3

Голы: Фюльжени 80 – Ронжье 49, Энрике 57, Хейбьерг 89

Ланс: Самба – Медина, Данзо, Сарр (Зарури, 69) – Мачадо, Оджедиран (Фюльжени, 77), Томассон (Диуф, 58), Франковски – Давид Кошта (Эль-Энауи, 58), Сотока (Лабо-Ласкари, 58) – Нзола

Марсель: Рульи – Балерди, Кондогбиа, Мурильо – Гарсия, Рабьо, Хейбьерг, Ронжье (Надир, 78), Луис Энрике – Мопе (Ваи, 90+2), Гринвуд (Роу, 81)

Сент-Этьен, Жоффруа Гишар

Сент-Этьен – Монпелье 1:0

Гол: Бушуари 47

Сент-Этьен: Ларсоннер – Петро, Абдельхамид, Батубинсика, Эква, Аппиа – Давиташвили (Корню, 87), Мутон (Муэффек, 70), Бушуари (Амугу, 71), Боаки (Кафаро, 65) – Сиссоко (Стассен, 87)

Монпелье: Лекомт – Силла, Саньян (Барес, 82), Максимович, Тшато – Шотар (Омерагич, 66), Нжингула (Кулибали, 66) – Норден, Саванье, Аль-Тамари – Хазри (Ндиайе, 82)

Реймс, Стад Огюст Делон

Реймс – Лион 1:1

Гол: Диаките 55 – Шерки 38

Реймс: Диуф – Акьеме, де Смет, Кипре, Сангюи (Бута, 77) – Коне (Теума, 70), Атангана – Накамура, Мунеци, Ито – Диаките (Салама, 90+2)

Лион: Перри – Абнер, Ниакате, Мата, Мэйтленд-Найлз – Толиссо, Матич (Тессманн, 79) – Шерки, Бенрахма (Микаутадзе, 79), Нуама (Фофана, 68) – Ляказетт