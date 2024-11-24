Лига 1. Неудачный дебют Сампаоли и залет Осера в зону еврокубков

"Лилль" отпраздновал 80-летие непростой победой над "Ренном". Гости во главе с вернувшимся в Лигу 1 Хорхе Сампаоли дали сопернику серьезный бой, добившись крайне сухого рисунка игры за счет агрессивного прессинга. Но Эдон Жегрова снова сделал разницу для "догов".

У "Ренна" было много багов в игре, что неудивительно, учитывая недавнюю смену тренера и особенность его подходов. Особенно это ощущалось на мяче. В атаке у гостей буквально ничего не получалось. 4 удара за игру и один из них более-менее вменяемый с углового. Но вот без мяча Сампаоли довольно быстро поставил базу, затруднив жизнь и "Лиллю", который при всех лидерах атаки нажил лишь 0.64 ожидаемых гола за игру.

"Лилль" продлевает беспроигрышную серию во всех турнирах до 11 матчей и набивает 3 очка отрыва от преследователей за последнюю строчку в ЛЧ. "Ренн" же уступает третий тур кряду, но теперь они в надежных руках. Вопрос лишь в том, насколько быстро Сампаоли приживется на месте.

Позже "Осер" долго и нудно прижимал к канатам "Анже", с которым они вместе поднялись в Лигу 1 в этом сезоне. Дело шло к столь нежелательным нулям для хозяев, как Хамед Траоре шестым голом за клуб принес "Осеру" 3-ю победу кряду в чемпионате. Благодаря такому рывку прошлогодний победитель второго дивизиона поднялся в зону еврокубков.

Лига 1. 12-й тур

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Ренн 1:0

Гол: Жегрова 45

Лилль: Шевалье – Гудмундссон, Алессандро, Диаките, Манди – Буадди, Андре – Баккер (Фернандес Пардо, 68), Кабелла (Харальдссон, 81), Жегрова (Сахрауи, 87) – Дэвид (Байо, 88)

Ренн: Манданда – Сейду (Файе, 18), Эстигор, Хатебур – Нагида, Камара (Джеймс, 46), Матусива, Ассиньон (Гомес, 72) – Гуири (Жота, 72), Гренбек (Блас, 63) – Калимуэндо

Осер, Аббе-Дешам

Осер – Анже 1:0

Гол: Траоре 90+3