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В Лиге 1 сыграли самый длинный матч в истории чемпионата

Франция

Битва аутсайдеров оказалась исторической

В Лиге 1 сыграли самый длинный матч в истории чемпионата

Фото - Нант / Arnaud Duret

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В матче 12-го тура чемпионата Франции "Гавр" победил "Нант" на выезде (2:0). В добавленное время встречу прервали из-за беспорядков на трибунах, но при этом игровой таймер не остановили.

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Позже поединок возобновили и полностью доиграли. Финальный свисток раздался на 90+38 минуте, что стало рекордом в Лиге 1.

Победа над "Нантом" позволила "Гавру" выбраться из зоны вылета. Теперь команда идет на 14-й строчке в турнирной таблице (12 очков). "Канарейки" потерпели четвертое поражение подряд и занимают 16-ю позицию (10 баллов).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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