Лига 1. 12-й тур

Ницца, Альянц Ривьера

Ницца – Страсбур 2:1

Голы: Бар 54, Силла 62 (аг) – Баква 20

"Ницца" в абсурдном поединке одолела "Страсбур", выиграв 3-й матч в 4-х последних турах. Для подопечных Франка Эса это 8-я игра кряду в Лиге 1 без поражений, но из-за наибольшего количества ничьих в чемпионате "орлята" лишь пятые.

Что касается молодой команды Лиама Росеньора (средний возраст в старте этим вечером – 21.5 лет), то они как раз на тяжелой серии из 4 поражений в 5 турах. Столько же у "Нанта", болельщики которого сегодня устроили беспорядки и не дали доиграть поединок с "Гавром".

Из всех матчей Лиги 1 этого сезона этот был наиболее иррациональным из всех. "Ницца" тотально доминировала в первой половине, но умудрилась уйти на перерыв с отставанием в счете. "Страсбур" забил с единственного удара за 45 минут, вес которого составлял xG 0.07. Хозяева же могли забивать раза четыре, но ужасные решения в финальной трети губили один шанс за другим.

Комичным образом "Ницце" сразу после перерыва удалось перевернуть игру. 2 удара в створ – 2 мяча в сетке Петровича. И до самого компенсированного времени "орлята" не могли даже в сторону его ворот пробить еще раз. Потому как "Страсбур" перехватил инициативу, давил в последние полчаса. Но забить на лучшем своем отрезке в игре не смог.

Что касается Франка Эса, то он сегодня удивил, впервые с момента назначения отказавшись от схемы с 3 ЦЗ. Да и в "Лансе" у него за все годы было буквально два таких матча, в тех же 4-2-3-1. Выглядело куда органичнее экспериментов на старте кампании. Вполне вероятно, что расстановка приживется.

Ницца: Булка – Бар, Данте, Бомбито, Луше – Росарио, Будауи – Бога (Ндомбеле, 74), Диоп (Лаборд, 74), Чо (Буанани, 88) – Гессан

Страсбур: Петрович – Уайли (Сеная, 46), Силла (Мара, 64), Сарр, Дуэ – Диегу Морейра, Сантос, Дукуре (Мванга, 26), Баква – Нанаси, Лемарешаль (Себас, 79)