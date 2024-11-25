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Адриан Рабьо раскрыл свое дальнейшее будущее в карьере

Франция

Футболист не закрывает перед собой никаких дверей

Адриан Рабьо раскрыл свое дальнейшее будущее в карьере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Адриан Рабьо присоединился к "Марселю" этим летом и начинает вносить свой вклад в развитие клуба, с которым он подписал контракт на два года. В эфире Telefoot полузащитник ответил на вопрос о своем будущем, не ставя перед собой никаких барьеров.

"Я не знаю, я полагаюсь на интуицию. Это также зависит от того, как идут дела и как я чувствую себя в течение сезона. Если я вижу, что есть возможность подняться выше, то пойду дальше. Я - конкурент, и я также хочу, чтобы вокруг меня были лучшие игроки, которые способны завести эту команду очень далеко. Но, в любом случае, каждый раз, когда я выхожу на поле в футболке "Марселя", я буду выкладываться на 100%, чтобы пройти так далеко, как только смогу", - заявил 29-летний француз.

Добавим, что в этом сезоне Адриан Рабьо сыграл 7 матчей, однако никакими результативными действиями не отмечался.

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Источник:
Telefoot
Опубликовал: Александр Гресь
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