Адриан Рабьо раскрыл свое дальнейшее будущее в карьере

Адриан Рабьо присоединился к "Марселю" этим летом и начинает вносить свой вклад в развитие клуба, с которым он подписал контракт на два года. В эфире Telefoot полузащитник ответил на вопрос о своем будущем, не ставя перед собой никаких барьеров.

"Я не знаю, я полагаюсь на интуицию. Это также зависит от того, как идут дела и как я чувствую себя в течение сезона. Если я вижу, что есть возможность подняться выше, то пойду дальше. Я - конкурент, и я также хочу, чтобы вокруг меня были лучшие игроки, которые способны завести эту команду очень далеко. Но, в любом случае, каждый раз, когда я выхожу на поле в футболке "Марселя", я буду выкладываться на 100%, чтобы пройти так далеко, как только смогу", - заявил 29-летний француз.

"Franchement je ne sais pas. Après moi je suis très à l’instinct, ça dépendra aussi de comment ça se passe."



Interrogé sur son avenir avec le maillot de l’OM, Adrien Rabiot répond en toute sincérité et parle des raisons qui pourraient le faire prolonger l’aventure avec le club… pic.twitter.com/hnAjxaIZre — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 24, 2024

Добавим, что в этом сезоне Адриан Рабьо сыграл 7 матчей, однако никакими результативными действиями не отмечался.