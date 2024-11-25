Талановитий хавбек Ліона привернув до себе увагу з боку кількох європейських топ-клубів

Талантливый хавбек французского "Лиона" может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, ведь за ним следят несколько европейских команд из разных топ-чемпионатов.

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Сообщается, что 21-летний Райан Шерки может покинуть "Лион". Не исключается, что его уход возможен в зимнее трансферное окно. Благодаря своей впечатляющей игре в последних матчах он получил много запросов от различных топ-клубов.

Как отмечает журналист Флориан Плеттенберг, к французскому полузащитнику присматриваются несколько клубов из Бундеслиги, а также существует заинтересованность со стороны нескольких команд АПЛ, в частности "Ливерпуля", которого считают главным претендентом на игрока. Отметим, что действующий контракт Райана Шерки с "Лионом" рассчитан до 2026 года. Французский клуб может продать свою главную звезду из-за проблем с ФФП.

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В этом сезоне 21-летний Райан Шерки принял участие в 12 матчах за клуб, отметившись 3 голами и 3 ассистами. По версии сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.