  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Талантливый хавбек Лиона привлек к себе внимание со стороны нескольких европейских топ-клубов
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Талантливый хавбек Лиона привлек к себе внимание со стороны нескольких европейских топ-клубов

Франция
Обновлено

Игрок может покинуть французский клуб в ближайшее трансферное окно

Талантливый хавбек Лиона привлек к себе внимание со стороны нескольких европейских топ-клубов

Фото: Olympique Lyonnais, Twitter

Новина українською

Талантливый хавбек французского "Лиона" может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно, ведь за ним следят несколько европейских команд из разных топ-чемпионатов.

Читайте такжеАнглийский топ-клуб нацелился на перспективного полузащитника Лиона

Сообщается, что 21-летний Райан Шерки может покинуть "Лион". Не исключается, что его уход возможен в зимнее трансферное окно. Благодаря своей впечатляющей игре в последних матчах он получил много запросов от различных топ-клубов.

Как отмечает журналист Флориан Плеттенберг, к французскому полузащитнику присматриваются несколько клубов из Бундеслиги, а также существует заинтересованность со стороны нескольких команд АПЛ, в частности "Ливерпуля", которого считают главным претендентом на игрока. Отметим, что действующий контракт Райана Шерки с "Лионом" рассчитан до 2026 года. Французский клуб может продать свою главную звезду из-за проблем с ФФП.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 21-летний Райан Шерки принял участие в 12 матчах за клуб, отметившись 3 голами и 3 ассистами. По версии сайта Transfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Альбан Лафон высказался о положении Нанта в Лиге 1
yellow-arrow
Эрлинг Холанд подчеркнул достижения Килиана Мбаппе в ПСЖ
yellow-arrow
Адриан Рабьо раскрыл свое дальнейшее будущее в карьере
Лион Ливерпуль Райан Шерки
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости