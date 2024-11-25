Альбан Лафон высказался о положении Нанта в Лиге 1

"Нант" имеет ужасное начало сезона: "канарейки" находятся на 16-м месте, имея в своем активе 10 очков. Голкипер Альбан Лафон заявил, что они с игроками хотят выйти из затруднительного положения.

"Это продолжается годами. Я имею право говорить об этом, потому что я здесь уже давно, и каждый сезон повторяется одно и то же. Что мы будем делать дальше? Нам нужно сосредоточиться на простых вещах, вернуться к тому, чтобы быть единой группой с одной целью: выигрывать игры. Я не думаю, что мы туристы, но я нахожусь внутри. Я знаю, что каждый выкладывается на все 100% и сейчас чувствует на себе влияние. Все хотят хорошо выступить. Я не видел никаких баннеров. Но то, что сейчас говорят болельщики - это нормально, потому что есть некоторые плохие результаты. Мы будем двигаться вперед с теми, кто нас поддерживает, и будем отчитываться в конце сезона. В любом случае, он имеет поддержку всей команды. Он [Антуан Комбуаре - тренер "Нанта"] тоже выкладывается на полную. Он тренер, который много дает всем. Он имеет нашу полную поддержку. Единственное, чего он хочет - это выйти из этой ситуации. Мы должны дать ему время и шанс вывести нас из нее. И мы все будем делать это вместе", - цитирует Альбана Лафона Foot Mercato.

Добавим, что следующий поединок "Нант" сыграет 30 ноября на выезде против "ПСЖ".