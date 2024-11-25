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Чемпион мира-2018 о ПСЖ: Не буду вам врать, но когда я был там, они мне ничего не давали

Франция

Футболист по сегодняшний день обижен на бывший клуб

Чемпион мира-2018 о ПСЖ: Не буду вам врать, но когда я был там, они мне ничего не давали

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Адриен Рабьо немало лет своей карьеры провел в "ПСЖ", откуда в 2019 году перешел в "Ювентус". Этим летом 29-летний полузащитник остался свободным агентом, где в итоге вернулся в Лигу 1, но уже в состав принципиального соперника столичного клуба "Марсель". Француз на днях рассказал об отношении руководства "парижан" к нему.

"Не буду вам врать, но когда я был в "ПСЖ", они мне ничего не давали. Они не оказывали мне никаких услуг, они не поддерживали меня больше, чем могли бы. Поэтому сейчас, после пяти лет в "Ювентусе", чтобы сказать "мы его баловали", нужно остановиться Ничего подобного не было. Когда я был в своем последнем сезоне на скамейке запасных, болельщики не стали на мою защиту, чтобы вытащить меня оттуда.В какой-то момент ты должен прекратить лицемерие. Я принял это решение. Чего я не понимаю, так это отсутствия уважения. Можно быть несчастным, можно быть разочарованным, но я не приемлю недостаток уважения в соцсетях. Остальное - это футбол. Ты можешь быть несчастным, и это то, что я принимаю. Немного грустно видеть такие вещи. Это неуважение меня расстраивает", - цитирует француза RMC Sport.

Отметим, что в составе "ПСЖ" Адриан Рабьо по пять раз выигрывал Лигу 1 и Кубок лиги, четыре раза побеждал в Кубке Франции и трижды брал Суперкубок.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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