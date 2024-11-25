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ПСЖ планирует продолжить сотрудничество со своим главным тренером
Мы ничего не будем менять (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на неудачные результаты "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов, главный тренер Луис Энрике сохранит свое место в команде. Об этом заявил президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.
"Мы ничего не будем менять. Я уже говорил: мы очень доверяем нашему тренеру. Он делает очень хорошую работу с Луисом Кампосом", - сказал президент "ПСЖ".
Аль-Хелаифи также выразил уверенность в том, что контракт с Энрике будет продлен:
"Продолжим ли мы сотрудничество? Я уверен, что да", - добавил он.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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