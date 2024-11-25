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Молодой талант ПСЖ не хочет покидать клуб, несмотря на недовольство своим игровым временем
Летом этого года 19-летний нападающий присоединился к парижскому клубу летом этого года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Талантливый 19-летний нападающий "ПСЖ" не хочет покидать французский гранд, несмотря на недовольство своим игровым временем в текущем сезоне.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, 19-летний Дезире Дуэ на данный момент недоволен количеством своего игрового времени в "ПСЖ". Но Дуэ не рассматривает вариант с тем, чтобы покинуть парижский клуб зимой ни на правах аренды, ни в виде полноценного трансфера. Его действующий контракт с "Пари Сен-Жермен" рассчитан до июня 2029 года.
Напомним, что этим летом "ПСЖ" заплатил "Ренну" 50 миллионов евро за 19-летнего Дуэ.
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В этом сезоне Дезире Дуэ принял участие в 13 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах, отметившись лишь одним ассистом.
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