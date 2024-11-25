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ПСЖ заинтересован в подписании звездного вингера Манчестер Юнайтед
Летом прошлого года клубы вели переговоры
Getty Images / Global Images Ukraine
Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд может сменить клубную прописку и перебраться во французский гранд "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает издание Team Talk.
27-летний англичанин привлек внимание тренера "ПСЖ" Луиса Энрике. По мнению опытного специалиста, Рашфорд станет хорошим усилением для команды.
Добавим, что еще летом клубы вели переговоры относительно возможного трансфера, однако тогда англичанин решил остаться в Манчестере.
Маркус в текущем сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
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