Витинья поделился мыслями относительно своего дальнейшего пребывания в ПСЖ

Сегодня "ПСЖ" сразится с "Баварией" в Лиге чемпионов. Полузащитник парижан Витинья воспользовался предматчевой пресс-конференцией, чтобы поговорить о своем будущем в столичном клубе.

"Я чувствую себя по-настоящему счастливым здесь, в Париже, как и моя семья. Мне нравится этот проект и направление, в котором движется клуб. Я не вижу никаких причин, почему бы мне не остаться здесь надолго", - цитирует португальца Foot Mercato.

Отметим, что контракт Витиньи с "ПСЖ" рассчитан до 2027 года. В этом сезоне 24-летний полузащитник сыграл 13 матчей и отметился 2 голами.