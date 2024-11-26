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Витинья поделился мыслями относительно своего дальнейшего пребывания в ПСЖ

Франция

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Витинья поделился мыслями относительно своего дальнейшего пребывания в ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня "ПСЖ" сразится с "Баварией" в Лиге чемпионов. Полузащитник парижан Витинья воспользовался предматчевой пресс-конференцией, чтобы поговорить о своем будущем в столичном клубе.

"Я чувствую себя по-настоящему счастливым здесь, в Париже, как и моя семья. Мне нравится этот проект и направление, в котором движется клуб. Я не вижу никаких причин, почему бы мне не остаться здесь надолго", - цитирует португальца Foot Mercato.

Отметим, что контракт Витиньи с "ПСЖ" рассчитан до 2027 года. В этом сезоне 24-летний полузащитник сыграл 13 матчей и отметился 2 голами.

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“ПСЖ” Витинья
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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