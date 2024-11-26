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Витинья поделился мыслями относительно своего дальнейшего пребывания в ПСЖ
Португалец является важным игроком у Луиса Энрике
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "ПСЖ" сразится с "Баварией" в Лиге чемпионов. Полузащитник парижан Витинья воспользовался предматчевой пресс-конференцией, чтобы поговорить о своем будущем в столичном клубе.
"Я чувствую себя по-настоящему счастливым здесь, в Париже, как и моя семья. Мне нравится этот проект и направление, в котором движется клуб. Я не вижу никаких причин, почему бы мне не остаться здесь надолго", - цитирует португальца Foot Mercato.
Отметим, что контракт Витиньи с "ПСЖ" рассчитан до 2027 года. В этом сезоне 24-летний полузащитник сыграл 13 матчей и отметился 2 голами.
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