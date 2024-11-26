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Защитник Ренна получил тяжелую травму и досрочно завершил выступления в этом сезоне
Очень обидная потеря для красно-черных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эти выходные стали для Хорхе Сампаоли первыми на посту тренера "Ренна". Но его команда не смогла выиграть у "Лилля", уступив им на выезде со счетом 1:0. Впрочем, это была не единственная неприятная новость для аргентинца.
На 18-й минуте встречи тренер "красно-черных" был вынужден заменить Алиду Сейду, который получил травму. Проведенные тесты подтвердили у защитника разрыв крестообразных связок левого колена. Таким образом 24-летний ганец вынужден досрочно завершить выступления в этом сезоне.
Titulaire ce dimanche face au LOSC, Alidu Seidu a dû sortir sur blessure après 18 minutes de jeu.— Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 25, 2024
Les examens réalisés ce jour ont malheureusement confirmé une rupture du ligament croisé du genou gauche.
Bon courage Alidu, tout le Stade Rennais F.C. est avec toi. Reviens-nous… pic.twitter.com/s7xdWHF9tj
Добавим, что Алиду Сейду успел сыграть 11 матчей в нынешней кампании, однако никакими результативными действиями не отличался.
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