  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Защитник Ренна получил тяжелую травму и досрочно завершил выступления в этом сезоне
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Ренна получил тяжелую травму и досрочно завершил выступления в этом сезоне

Франция

Очень обидная потеря для красно-черных

Защитник Ренна получил тяжелую травму и досрочно завершил выступления в этом сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эти выходные стали для Хорхе Сампаоли первыми на посту тренера "Ренна". Но его команда не смогла выиграть у "Лилля", уступив им на выезде со счетом 1:0. Впрочем, это была не единственная неприятная новость для аргентинца.

На 18-й минуте встречи тренер "красно-черных" был вынужден заменить Алиду Сейду, который получил травму. Проведенные тесты подтвердили у защитника разрыв крестообразных связок левого колена. Таким образом 24-летний ганец вынужден досрочно завершить выступления в этом сезоне.

Добавим, что Алиду Сейду успел сыграть 11 матчей в нынешней кампании, однако никакими результативными действиями не отличался.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Франции ответил на критику в адрес Дидье Дешама
yellow-arrow
Экс-игрок Марселя опасается завершения своей спортивной карьеры
yellow-arrow
Монако предлагали 80 млн евро. Звёздный нападающий Бенфики вспомнил как мог оказаться во французском клубе
Ренн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ренн
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости