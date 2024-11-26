  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Экс-игрок Марселя опасается завершения своей спортивной карьеры
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Марселя опасается завершения своей спортивной карьеры

Франция

Для футболиста это будет тяжелое решение

Экс-игрок Марселя опасается завершения своей спортивной карьеры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Димитри Пайет больше года играет в Бразилии. Имея контракт с "Васко да Гама" до июня 2025 года, француз до сих пор не знает, продолжит ли он играть за "адмиралов", или где-то еще. Но когда придет время завершать карьеру, он знает, что это будет очень трудное время.

"Честно говоря, больше всего меня пугает то, что приближается конец. Я не говорю себе сегодня, что конец близок, но я знаю, что в какой-то момент мое тело скажет "хватит". Я так люблю мяч, что конец будет для меня тяжелым. В тот день, когда мне придется прекратить ходить на тренировки, прекратить играть и прекратить дарить людям удовольствие, конечно, будет тяжело. Я буду наслаждаться своей семьей, но это будет тяжело", - цитирует слова 37-летнего полузащитника Foot Mercato.

Добавим, что в этом году Димитри Пайет сыграл 38 матчей, где отметился 5 голами и 9 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Франции ответил на критику в адрес Дидье Дешама
yellow-arrow
Монако предлагали 80 млн евро. Звёздный нападающий Бенфики вспомнил как мог оказаться во французском клубе
yellow-arrow
Защитник Ренна получил тяжелую травму и досрочно завершил выступления в этом сезоне
Димитри Пайет
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости