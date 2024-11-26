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Экс-игрок Марселя опасается завершения своей спортивной карьеры
Для футболиста это будет тяжелое решение
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Димитри Пайет больше года играет в Бразилии. Имея контракт с "Васко да Гама" до июня 2025 года, француз до сих пор не знает, продолжит ли он играть за "адмиралов", или где-то еще. Но когда придет время завершать карьеру, он знает, что это будет очень трудное время.
"Честно говоря, больше всего меня пугает то, что приближается конец. Я не говорю себе сегодня, что конец близок, но я знаю, что в какой-то момент мое тело скажет "хватит". Я так люблю мяч, что конец будет для меня тяжелым. В тот день, когда мне придется прекратить ходить на тренировки, прекратить играть и прекратить дарить людям удовольствие, конечно, будет тяжело. Я буду наслаждаться своей семьей, но это будет тяжело", - цитирует слова 37-летнего полузащитника Foot Mercato.
Добавим, что в этом году Димитри Пайет сыграл 38 матчей, где отметился 5 голами и 9 ассистами.
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