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Экс-игрок сборной Франции ответил на критику в адрес Дидье Дешама

Франция

Футболист привел несколько аргументов в защиту тренера

Экс-игрок сборной Франции ответил на критику в адрес Дидье Дешама

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Димитри Пайет следит за матчами сборной Франции, которая в последнее время своей игрой не впечатляет. Экс-игрок "синих" считает, что критики слишком строги к главному тренеру команды Дидье Дешаму.

"Всегда будет более жесткая критика качества игры французской команды. Но сегодня у нас все еще есть человек для этой работы. Для меня это человек, который, очевидно, много дал французской команде как игрок, но также и как тренер, и который побеждал с французской командой. Сегодня мы начинаем с новым поколением, к нам пришло много молодых игроков. Нам нужно правильно сыграть, но эти матчи Лиги наций - это подготовка к будущему, к чемпионату мира, который приближается. Да, нужно быть требовательным, но нельзя действовать слишком быстро. Мы должны видеть перед собой настоящую цель, которой является чемпионат мира", - заявил Димитри Пайет в интервью L'Equipe.

Отметим, что сборная Франции заняла первое место в своей группе в Лиге наций, где в четвертьфинале этого турнира встретится с Хорватией.

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Франция Дидье Дешам Димитри Пайет
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Гресь
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