Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок сборной Франции ответил на критику в адрес Дидье Дешама
Футболист привел несколько аргументов в защиту тренера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Димитри Пайет следит за матчами сборной Франции, которая в последнее время своей игрой не впечатляет. Экс-игрок "синих" считает, что критики слишком строги к главному тренеру команды Дидье Дешаму.
"Всегда будет более жесткая критика качества игры французской команды. Но сегодня у нас все еще есть человек для этой работы. Для меня это человек, который, очевидно, много дал французской команде как игрок, но также и как тренер, и который побеждал с французской командой. Сегодня мы начинаем с новым поколением, к нам пришло много молодых игроков. Нам нужно правильно сыграть, но эти матчи Лиги наций - это подготовка к будущему, к чемпионату мира, который приближается. Да, нужно быть требовательным, но нельзя действовать слишком быстро. Мы должны видеть перед собой настоящую цель, которой является чемпионат мира", - заявил Димитри Пайет в интервью L'Equipe.
???? Dimitri Payet invité exceptionnel de l'EDG ????— L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) November 25, 2024
????️@dimpayet17 sur les Bleus ???????? : "On a encore l'homme de la situation avec Deschamps "#EDG pic.twitter.com/1mpgkTOxRn
Отметим, что сборная Франции заняла первое место в своей группе в Лиге наций, где в четвертьфинале этого турнира встретится с Хорватией.
Популярное сейчас
- Клуб Первой лиги - на грани прекращения существования
- Винтажный Буяльский, вингеры Шахтера и результативные центрбеки. Символическая сборная 14-го тура УПЛ
- Журналист: Когда Буткевич на трибуне, Ашур включал режим Гвардиолы. Играет на публику ради президента
- "Я не сбежал из Шахтера даже тогда, когда Путин начал бомбить Киев". Де Дзерби прокомментировал возможный уход из Марселя
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса