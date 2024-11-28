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Марко Верратти раскрыл причину своего ухода из ПСЖ

Франция

А также объяснил, почему он не остался в Европе

Марко Верратти раскрыл причину своего ухода из ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Марко Верратти провел 11 лет в составе "ПСЖ". За это время он девять раз выиграл местный чемпионат, шесть Кубков Франции, шесть Кубков лиги, девять Суперкубков и сыграл в финале Лиги чемпионов. Итальянец был одним из ключевых игроков парижского клуба, однако после прихода Луиса Энрике, полузащитник покинул команду.

"У меня был разговор с ним, и он сказал мне, что я не вхожу в его планы. Я не воспринял это как личное решение и не имею ничего против него. У нас были хорошие отношения. Луис Энрике хотел сделать изменения в клубе, и я думаю, что ему нужны были другие игроки.

Я хотел получить другой опыт. Я не хотел идти в другую команду в Европе, где я мог бы столкнуться с "ПСЖ". Я хотел, чтобы это была моя последняя команда. Я получил это предложение, и, конечно, уровень не тот же, но у меня есть другие удовольствия: развивать чемпионат, давать советы своим партнерам по команде", - цитирует Марко Верратти Marca.

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Источник:
Marc
Опубликовал: Александр Гресь
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