  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Экс-игрок ПСЖ настаивает на том, что столичному клубу надо дать больше времени, чтобы он начал показывать лучшие результаты
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок ПСЖ настаивает на том, что столичному клубу надо дать больше времени, чтобы он начал показывать лучшие результаты

Франция

Футболист также указывает на смену поколений в команде

Экс-игрок ПСЖ настаивает на том, что столичному клубу надо дать больше времени, чтобы он начал показывать лучшие результаты

фото - PSG

Новина українською

"ПСЖ" находится в затруднительном положении в Лиге чемпионов, поскольку они с 4 очками находятся за пределами стадии плей-офф (25-е место). Экс-игрок парижан, который сейчас представляет "Бенфику" Анхель ди Мария говорит, что французскому чемпиону надо дать больше времени и тогда придут результаты.

"В Париже много молодых игроков. Им нужно расти. Раньше у них было много звезд, таких как Килиан, Неймар, Ибра и Кавани. Сейчас у них есть молодые игроки, такие как Жоау Невеш, который в прошлом году играл за "Бенфику". У них есть молодые игроки, которым нужно расти. Иногда хорошо иметь более опытных и старших игроков, но Парижу нужно время", - цитирует Анхеля ди Марию Foot Mercato.

Добавим, что в Лиге чемпионов "ПСЖ" осталось сыграть на выезде с "Зальцбургом" и "Штутгартом", а также на своем поле с "Манчестер Сити".

По теме
yellow-arrow
Марко Верратти раскрыл причину своего ухода из ПСЖ
yellow-arrow
Экс-игрок ПСЖ и сборной Италии определился с местом, где он завершит свою спортивную карьеру
yellow-arrow
Лейпциг хочет выкупить хавбека ПСЖ
Анхель Ди Мария “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости