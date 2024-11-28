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Экс-игрок ПСЖ настаивает на том, что столичному клубу надо дать больше времени, чтобы он начал показывать лучшие результаты
Футболист также указывает на смену поколений в команде
фото - PSG
"ПСЖ" находится в затруднительном положении в Лиге чемпионов, поскольку они с 4 очками находятся за пределами стадии плей-офф (25-е место). Экс-игрок парижан, который сейчас представляет "Бенфику" Анхель ди Мария говорит, что французскому чемпиону надо дать больше времени и тогда придут результаты.
"В Париже много молодых игроков. Им нужно расти. Раньше у них было много звезд, таких как Килиан, Неймар, Ибра и Кавани. Сейчас у них есть молодые игроки, такие как Жоау Невеш, который в прошлом году играл за "Бенфику". У них есть молодые игроки, которым нужно расти. Иногда хорошо иметь более опытных и старших игроков, но Парижу нужно время", - цитирует Анхеля ди Марию Foot Mercato.
Добавим, что в Лиге чемпионов "ПСЖ" осталось сыграть на выезде с "Зальцбургом" и "Штутгартом", а также на своем поле с "Манчестер Сити".
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