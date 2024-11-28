Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсель нацелился на трансфер игрока Наполи
Впрочем, осуществить это приобретение будет не так просто
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Марсель" под руководством Роберто Де Дзерби переживает новый, более яркий период, где они сейчас находятся в лидирующей тройке. "Провансальцы" не собираются на этом останавливаться и хотят усилиться в зимнее трансферное окно.
По информации La Repubblica, "Марсель" пристально следит за Джакомо Распадори, который проводит сложный сезон под руководством Конте. Поэтому "Олимпик" хотел бы ухватиться за шанс приобрести игрока, который прекрасно знает Де Зерби еще со времен их совместной работы в "Сассуоло". Впрочем, "Ювентус" и "Аталанта", которые уже сватались к нему прошлым летом, также заинтересованы в нем, а сам Конте хотел бы сохранить своего нападающего. Однако "Наполи" готов рассмотреть предложения трансфера игрока и ожидают за него не менее 20 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Джакомо Распадори сыграл 8 матчей и отметился одним ассистом.
Популярное сейчас
- Пятый раз в одну реку не войдешь? Динамо – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 28.11.2024
- США призывают Украину мобилизовать юношей с 18 лет - известна реакция Офиса президента
- Костюк отреагировал на разгром Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА
- В Лиге 1 сыграли самый длинный матч в истории чемпионата
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- "В самый критический момент он не управлял командой". Александр Севидов – о причинах болезненного поражения Шахтера