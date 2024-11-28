Марсель нацелился на трансфер игрока Наполи

"Марсель" под руководством Роберто Де Дзерби переживает новый, более яркий период, где они сейчас находятся в лидирующей тройке. "Провансальцы" не собираются на этом останавливаться и хотят усилиться в зимнее трансферное окно.

По информации La Repubblica, "Марсель" пристально следит за Джакомо Распадори, который проводит сложный сезон под руководством Конте. Поэтому "Олимпик" хотел бы ухватиться за шанс приобрести игрока, который прекрасно знает Де Зерби еще со времен их совместной работы в "Сассуоло". Впрочем, "Ювентус" и "Аталанта", которые уже сватались к нему прошлым летом, также заинтересованы в нем, а сам Конте хотел бы сохранить своего нападающего. Однако "Наполи" готов рассмотреть предложения трансфера игрока и ожидают за него не менее 20 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Джакомо Распадори сыграл 8 матчей и отметился одним ассистом.