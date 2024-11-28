  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель нацелился на трансфер игрока Наполи
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель нацелился на трансфер игрока Наполи

Франция

Впрочем, осуществить это приобретение будет не так просто

Марсель нацелился на трансфер игрока Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Марсель" под руководством Роберто Де Дзерби переживает новый, более яркий период, где они сейчас находятся в лидирующей тройке. "Провансальцы" не собираются на этом останавливаться и хотят усилиться в зимнее трансферное окно.

По информации La Repubblica, "Марсель" пристально следит за Джакомо Распадори, который проводит сложный сезон под руководством Конте. Поэтому "Олимпик" хотел бы ухватиться за шанс приобрести игрока, который прекрасно знает Де Зерби еще со времен их совместной работы в "Сассуоло". Впрочем, "Ювентус" и "Аталанта", которые уже сватались к нему прошлым летом, также заинтересованы в нем, а сам Конте хотел бы сохранить своего нападающего. Однако "Наполи" готов рассмотреть предложения трансфера игрока и ожидают за него не менее 20 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Джакомо Распадори сыграл 8 матчей и отметился одним ассистом.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок ПСЖ настаивает на том, что столичному клубу надо дать больше времени, чтобы он начал показывать лучшие результаты
yellow-arrow
Марко Верратти раскрыл причину своего ухода из ПСЖ
yellow-arrow
Экс-игрок ПСЖ и сборной Италии определился с местом, где он завершит свою спортивную карьеру
Марсель Наполи Джакомо Распадори
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости