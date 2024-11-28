Два-топ клуба Европы интересуются защитником Ланса

Центральным защитником "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодиром Хусановым интересуются два топ-клуба.

Речь идет о "Пари Сен-Жермен" и "Тоттенхэме", оба планируют усилить свои центральные позиции в обороне в ближайшее зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 20-летний защитник сыграл 12 матчей - 705 минут. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 5 млн евро.