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Два-топ клуба Европы интересуются защитником Ланса

Франция

Клубы хотят усилить свой состав

Два-топ клуба Европы интересуются защитником Ланса

Тransfermarkt

Новина українською

Центральным защитником "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодиром Хусановым интересуются два топ-клуба.

Речь идет о "Пари Сен-Жермен" и "Тоттенхэме", оба планируют усилить свои центральные позиции в обороне в ближайшее зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 20-летний защитник сыграл 12 матчей - 705 минут. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 5 млн евро.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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