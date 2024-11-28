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Два-топ клуба Европы интересуются защитником Ланса
Клубы хотят усилить свой состав
Тransfermarkt
Центральным защитником "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодиром Хусановым интересуются два топ-клуба.
Речь идет о "Пари Сен-Жермен" и "Тоттенхэме", оба планируют усилить свои центральные позиции в обороне в ближайшее зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 20-летний защитник сыграл 12 матчей - 705 минут. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 5 млн евро.
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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