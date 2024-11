Персональный ад Поля Погба: брат-шантажист, автомат в лицо и 660 купленных товаров Adidas

"Двое парней вошли в комнату. У одного в руках был автомат, у другого — помповое ружье. Рушдан сказал, что они меня защищали, потому что меня якобы хотели похитить неизвестные бандиты, и я должен им за это заплатить 13 млн евро. Я не понял, что происходит, тогда автомат направили мне в лицо и повторили, что я должен заплатить. Оба были в капюшонах, я не видел лиц. Под их прицелом я должен был сказать, что заплачу. Они приказали смотреть только вниз и молчать. Когда я попытался заговорить, они закричали: "Заткнись и лицом в пол!" Я упал. Когда они выходили из комнаты, Рушдан пошел с ними. Мне показалось, что он улыбался".

Шокирует, да?

И это не сцена из трешевой криминальной комедии в духе Люка Бессона, а реальная жизнь Поля Погба в ночь с 19 на 20 марта 2022-го.

В то время он еще доигрывал контракт в "Манчестер Юнайтед", и во время паузы на сборные заехал встретиться с друзьями детства.

Напрасно!

???? Paul Pogba will be confronted on September 15 with his brother Mathias and five other men suspected of having blackmailed him last year!



The latter were indicted for "attempted extortion and criminal association".



(Source: @RMCsport) pic.twitter.com/0s6wsOQPsb — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 7, 2023

***

Агент Рафаэла Пимента говорит, что теперь Поль никому не доверяет.

А раньше доверял, еще как!

Они же выросли вместе — в мигрантском квартале Руасси-ан-Бри, куда семья Погба переехала из Гвинеи в 1992-м, за год до рождения Поля.

Сначала жили вшестером в трехкомнатной квартире, но уже в 2007-м близнецов Флорентена и Матиаса забрала "Сельта", Поля - "Гавр", и дела пошли в гору.

Никакой больше экономии, никакой нищеты.

Paul Pogba, is the son of DR Congo mother Yeo Moriba and Guinean father Fassou Antoine, who migrated from Guinea to France during the African refugee crisis before he was born. Paul’s birth secured the family’s permanent stay in France, 25 years later he lifted the #WorldCup. pic.twitter.com/R3ceD0VcNo — David Kappel (@kappilinho) July 15, 2018

Но в новом, преимущественно "белом" мире, где с легкостью выписывали чеки на миллионы евро, Погба верил, что может доверять только "своим", кто знал его до большой славы.

Сейчас все эти "свои" на скамье подсудимых — ожидают наказания за то, что натворили.

33-летний Адама К., уроженец Мавритании, который "гостил" у Погба месяцами, имел даже ключи от его апартаментов в Турине. 35-летний Бубакар К., брат Адама, который почти 10 лет был у Поля кем-то вроде дворецкого, даже возил его маму, пока не ушел в 2021-м, потому что "выгорел". 30-летний Мамаду М., дальний родственник Рияда Мареза, работавший у Поля помощником без трудового договора. 36-летний Мачикур К., уроженец Бенина, который дружил больше со старшими братьями Поля и постоянно просил денег на все новые проекты. 39-летний Рушдан К., брат Мачикура, который уже дважды отсидел и считается полицией главным бандитом у себя на районе.

Ну, и хуже всего — судят также Матиаса Погба, родного брата Поля, который тоже замешан.

Была семья — и не стало семьи.

Paul Pogba at his brothers [ Florentin Pogba] wedding today.



La Pogbance ???????? #mufc pic.twitter.com/ESnTwyXQgF — United Zone (@ManUnitedZone_) December 15, 2019

***

Деньги их уничтожили, жадность, зависть.

Поль ничего им не жалел. Когда в 2017-м Флорентен прогорел на афере с недвижимостью, брат дал ему 300 тысяч, чтобы уладил дела. Через 4 года на день рождения близнецы получили от него по 100 тысяч. Еще 40 тысяч Бубакар получил на жилье для своей мамы, а Мачикур выпросил 150 тысяч на заведение быстрого питания.

Но окружению все время было мало.

Уже в 2021-м по дороге в Клерфонтен "друзья" попросили у Погба пару миллионов, чтобы вложить в недвижимость.

"Они сказали, что это последняя просьба, и дальше они оставят меня в покое, но я не мог дать столько и предложил каждому по 300 тысяч".

Более того, приехав на базу, Поль прямо из бардачка дал Бубакару 20 тысяч, а Мачикуру и Адаму — по 15.

Вероятно, где-то тогда у них и созрел план. Почему нет, раз он такой богатый?

Когда Погба приехал в Париж на очередной матч сборной, Адама и Бубакар пригласили его на ужин, а потом им позвонил Рушдан и дал адрес в Монтеврене, куда якобы "надо немедленно приехать, потому что дела паршивые".

Мамаду и Мачикур ждали их на месте, и как только дверь закрылась, зашли двое вооруженных в капюшонах, и произошло то, что произошло.

Адама поставили на колени рядом с Полем — для пущей достоверности. Рушдан же постфактум рассказал всем, как его "прижала" большая мафия, и что они убьют их всех, если немедленно не дать им 13 млн.

И что делать?

Тем временем Мино Райола умирал в больнице, а семья вела себя странно. Хуже того, преступники угрожали убить мать, если он обратится в полицию — единственного человека, который был безоговорочно за него.

Paul Pogba shows no mercy, not even for his mum ????



(via paulpogba/Instagram) pic.twitter.com/bm6ILrDpOf — ESPN FC (@ESPNFC) April 21, 2020

Поль испугался, никому не сказал, но уже через 2 дня позвонили из магазина Adidas на Елисейских полях — там кто-то от его имени набрал товара на 66 тысяч евро. Чтобы вывезти его из магазина, понадобился грузовик!

Поль рванул туда прямо с тренировки в Клерфонтене, а там Адама и Мачикур — кто же еще? Они сказали, что "получили приказ от мафии" и что "у него все равно контракт с магазином". Последнее было правдой, но существовал лимит - 8 тысяч за 2 дня, не больше!

"Мы немного перебрали, это правда, просто настроение такое было. И Поль сам заплатил за нас, мы его не заставляли", - говорит теперь на суде Мачикур.

У продавца из Adidas версия другая — он слышал крик, давление и угрозы в адрес свого вип-клиента.

adidas just signed soccer star Paul Pogba to a $44 million endorsement deal: https://t.co/M5Pv37uwZJ pic.twitter.com/OT9vt5QaoK — Complex Sneakers (@ComplexSneakers) February 23, 2016

***

И чем дальше — тем угроз становилось больше.

13 млн евро — большая сумма даже для звезды, и Погба сомневался. Шантажисты это видели и подняли ставки — ворвались к его матери Йео, показали ей видео окровавленного тела и кричали, что это так Рушдана подстрелили, потому что ее Поль не хочет платить.

Теперь испуганно оглядывалась по сторонам еще и немолодая уже женщина.

И тут лето, "Ювентус" предложил контракт — и Погба наконец повезло. Для переговоров он выбрал экс-помощницу Райолы Рафаэлу Пименту, которая поделила империю Мино с его племянником Винченцо, отхватив себе среди прочих Эрлинга Холанда.

Rafaela Pimenta, agente de Paul Pogba, Haaland ou encore De Ligt, se livre sur les difficultés à s'imposer dans le monde du football en tant que femme :



"J’ai une anecdote récente. J'avais un rendez-vous dans un pays dont je maîtrisais la langue à l'oral, mais peu à l’écrit. Je… pic.twitter.com/DRzBJYzO0U — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 13, 2024

Погба давно знал Пименту; это она выбирала ему первое авто в 18, а потом консультировала, во что можно вкладывать деньги, а во что нет.

Ей он и решил раскрыться.

"Поль был очень напуган. Говорил, что ему нужен охранник, чтобы был рядом с его женой, детьми, мамой. Он постоянно это повторял. И еще колебался, платить выкуп или нет", - говорит агент.

Естественно, Пимента посоветовала ничего не платить, сменить номер телефона, заблокировать всех и никогда о них не вспоминать. Переезд в Италию должен был этому поспособствовать, но она недооценила французских "друзей".

Уже через месяц они были в Турине в компании Матиаса Погба, который тоже настаивал — плати, иначе убьют! А еще добавил, что пора брату агента менять - мол, у Рушдана есть надежный человек.

"В тот день, когда он увидел с ними брата, Поль сломался. У него в голове что-то будто щелкнуло", - говорит Пимента.

Это она первой пошла в полицию, а потом затащила туда же Погба, чтобы положить всему конец.

Procès Pogba: la mère de Paul Pogba, ainsi que son frère Mathias arrivent au tribunal de Paris pic.twitter.com/g3tjNkMcRh — RMC Sport (@RMCsport) November 26, 2024

***

Следствие не заняло много времени.

Шантажистов арестовали осенью 2022-го, и охотнее всего Рушдана, чьи люди сбывали на районе краденое.

Только Матиас немного попил крови. Помните те "разоблачительные" видео, где он рассказывал, как Поль нанимал колдуна-марабута, чтобы сглазить Мбаппе? Или что спал с Пиментой? Убогая месть неудачника брату, который пробился.

Уже через несколько дней, увидев, что поддержки нет, Матиас дал заднюю: "Я был лишь марионеткой и не знал, что на самом деле произошло!"

Но было уже поздно.

Мать братьев Йео полностью на стороне Поля, а старших больше видеть не хочет.

Рушдан, Адама и другие гнули старую линию о "наехавшей на них большой мафии", но полиция получила доступ к их мессенджерам и там прочитала, как Адама настаивал, что "ударить надо сильно", и переписку за несколько часов до похищения, где Рушдан давал последние наставления: "У вас есть свои роли, не облажайтесь!"

Поль до последнего не верил про Адама, пока следователи не показали, что это он снял квартиру, где все произошло.

Это уже был нокаут.

Раздавленный психологически Поль скоро выпил не то лекарство и загремел за допинг — это вдобавок к травме мениска, которую получил, выполняя легкое упражнение на тренировке. Как только он перестал думать о футболе — все посыпалось.

Сейчас Погба лишь 31, но он не нужен большим клубам, чем "Фулхэм", а еще до сих пор переживает старое:

"Они же были моими друзьями, я хотел им помочь. Иногда приходил к ним, детям какие-то наличные давал, родителям. Я хотел как лучше, я же с ними вырос и думал, что так правильно. Они были мне почти как семья".

AT THE END OF THE PARTY, ONLY FAMILY REMAINS

Paul Pogba: "When I first got my huge pay from Manchester United I was so happy I went from to my dad and he said; "My son don't waste your money, when the party is over, guests will leave and you will be left behind" I didn't… pic.twitter.com/TOnX2By8nM — MureaCollins???????? (@CollinsLautani) September 29, 2024

Его сентиментальность могла бы даже спасти бандитов на суде, который начался в Париже, но не спасет, потому что есть еще агент Пимента:

"Что поделаешь, мне пришлось во все это ввязаться. Этот Матиас хотел уничтожить моего игрока, угрожал мне и моей компании, которую я после смерти Мино начинала с нуля! Вы знаете, каково это — быть женщиной в мире мачо? И я ему этого не подарю. Никому из них".

И по правде говоря — очень хочется, чтобы у нее все получилось.