Лига 1. ПСЖ не справился с аутсайдером, первый успех Сампаоли и конец черной полосы Бреста

"Ренн" одержал первую победу под руководство Хорхе Сампаоли. "Красно-черные" уничтожили дома "Сент-Этьен", не только обойдя новичка в турнирной таблице, но и ярко перервав 3-матчевую серию сухих поражений. Развязало руки хозяевам удаление Матье Кафаро за умышленную игру рукой в конце первой половины, которое к тому же привело к пенальти.

До перерыва Арно Калимуэндо реализовал 11-метровый, а также помог отличиться Людовику Бласу в компенсированное. Во втором тайме Блас блистал не меньше. Идеальным навесом помог отличиться Гуири. Затем ворвался в штрафную и записал на свой счет еще один ассист, на этот раз на Калимуэндо. А затем заработал еще один пенальти для Арно, оформившего хет-трик.

"Брест" и "Страсбур" за прошлые три тура не набрали ни единого пункта, но в личной встрече чья-то черная полоса обязана была прерваться. "Красные" неожиданно активно провели первый тайм, несмотря на изматывающий мидвик в Барселоне. Команда Эрика Руа тотально доминировала, провела всю половину на чужой половине, но в стартовые 45 минут повела лишь благодаря подарку Дуэ, подыгравшего себе рукой, когда соперник уже не предоставлял угрозы.

Лала с точки был привычно точен. Игра в Ренне повторилась не только открытием счета с пенальти, но и голом в компенсированное как раз перед перерывом. Балде остроумно пропустил передачу Ле Кардиналя между ног, после чего Перейра Лаже вырвался на ворота и отпраздновал день рождения забитым мячом. Снимать все вопросы в дебюте второй половины мог Ажорк, но Людовик свой 11-метровый традиционно промазал (в прошлом году таргетмен за "Майнц" однажды промахнулся с точки дважды за матч).

Из-за этого "Страсбур" заставил соперника понервничать. Хотя долгожданный гол гостей пришелся аж на 85-ю минуту. Дальше "Страсбур" пошел на штурм, и снова в компенсированное Дель Кастийо с передачи Ажорка снял все вопросы.

Наконец ПСЖ после слабого матча против "Баварии" и очередного поражения в ЛЧ, наделся поскорее расправиться с "Нантом". И начало этому было оперативно положено. Уже на второй минуте Гонсалу Рамуш отметил первый выход в старте после травмы изящным ассистом на Хакими, который замкнул на дальней. Еще через 20 Ли Кан Ин проверил штангу, а Хакими не реализовал выход 1 на 1 с острого угла.

5-е поражение кряду "канареек" казалось неизбежным, ведь даже после раннего пропущенного подопечные Антуана Комбуаре продолжали автобусом стоять у ворот с владением в районе 17%. Но в конце тайма Дуглас Аугусто нашел впереди Аблина, а тот сделал дурака из Пачо и сравнял счет после нехитрого финта.

После перерыва рисунок игры вообще не поменялся, только ПСЖ создавать моменты удавалось намного реже, чем в первой половине. Первого очевидного шанса пришлось ждать аж до 75-й минуты, когда Заир-Эмери пробил в руки вратарю с метров 7. А от удара Фабиана Руиса на последних секундах спас молодой талант обороны Зезе, гарантировавший ничью для родного клуба, который остается на 16-й позиции. "Парк де Пренс" Встретил такой результат свистом, а Энрике активно футболял безвинные бутылки с водой.

Лига 1. 13-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Сент-Этьен 5:0

Голы: Калимуэндо 39 (п), 61, 67 (п), Блас 45+6, Гуири 53

Удаление: Кафаро 37

Ренн: Манданда, Файе, Эстигор, Хатебур, Гуири (Гренбек, 62), Блас (Жота, 75), Нагида (Трюффер, 62), Матусива (Камара, 70), Джеймс, Ассиньон (Гомес, 70), Калимуэндо

Сент-Этьен: Ларсоннер, Петро (Корню, 81), Аппиа, Абдельхамид, Батубинсика, Эква (Муэффек, 66), Давиташвили (Амугу, 67), Мутон (Ваджи, 46), Бушуари, Кафаро, Сиссоко (Стассен, 66)

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Страсбур 3:1

Голы: Лала 12 (п), Перейра Лаже 45+1, Дель Кастийо 90+2 – Уаттара 85

На 52-й минуте Ажорк не реализовал пенальти (вратарь)

Брест: Бизот, Айдара, Ле Кардиналь, Шардонне, Лала, Фернандеш (Маньетти, 50), Камара, Перейра Лаже (Дель Кастийо, 80), Февр (Сима, 67), Балде (Думбия, 67), Ажорк

Страсбур: Петрович, Сарр, Соу, Дуэ, Диегу Морейра, Сантос, Диарра (Переа, 84), Нанаси, Лемарешаль (Уаттара, 69), Баква, Мара (Себас, 46)

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Нант 1:1

Голы: Хакими 2 – Аблин 38

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан, Витинья, Жоау Невеш (Заир-Эмери, 61), Барколя (Дуэ, 73), Ли Кан Ин (Дембеле, 73), Рамуш

Нант: Карлгрен, Коцца, Сантонз (Амьян, 46), Паллуа, Зезе, Кастеллетто (Дюверн, 73), Дуглас, Чиривелья (Гбамен, 89), Лепенан, Саймон (Гирасси, 82), Аблин (Ганаго, 82)