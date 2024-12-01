Лига 1. Хет-трик Ляказетта, драма в Монпелье и приземленный Осер

Блестящий перфоманс Александра Ляказетта принес "Лиону" важную победу над "Ниццей". Хет-трик капитана позволил "ткачам" перешагнуть через сегодняшнего соперника в турнирной таблице, и расположиться пятыми. Всего в одном пункте от зоны Лиги Чемпионов.

Отдельно отметим, что команда Франка Эса потерпела всего второе поражение в Лиге 1 и первое с середины сентября. Но после международного перерыва – это второе разгромное поражение вслед за избиением от "Рейнджерс" в ЛЕ, где "орлята" – одна из худших команд турнира.

Ранее днем "Монпелье" показал характер в игре с "Лиллем", добыв свой 5-й пункт с момента назначения Жан-Луи Гассета на пост главного тренера. Это уже на 2 больше, чем за стартовые 7 туров. "Палладины" дважды за игру привозили пенальти в свои ворота, реализованные Джонатаном Дэвидом.

Но "доги" рано списали андердога, желая сэкономить силы на фоне напряженного календаря. И игровая дисциплина вместе с работой на стандартах и везением вернули "Монпелье" в игру. В компенсированное время к первому тайму Силла с корнера сравнял в первый раз, в компенсированное ко второму команду выручил Норден.

"Тулуза" прервала блестящую серию "Осера", который 5 туров не проигрывал, четырежды при этом выиграв, в том числе разбив "Марсель" и "Ренн" и "Реймс". С более простым соперников новички элиты были вынуждены позиционно атаковать, что удавалось им этим вечером весьма скверно. Заработав перевес в 2 мяча в конце первого тайма, "Тулуза" так и позволила сопернику вернуться в игру.

Наконец "Анже" добыл первую выездную победу в кампании, минимально одолев "Гавр". Разницу в матче сделал единственный мяч Имада Абделли, забитый после корнера. Таким образом "Анже" впервые с начала сезона выбирается из зоны вылета, на пункт опережая "Гавр", который теперь в зоне переходных матчей.

Лига 1. 13-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Ницца 4:1

Голы: Ляказетт 4, 41, 69 (п), Верету 43 – Диоп 22

Лион: Перри, Тальяфико, Ниакате, Чалета-Цар (Мейтленд-Найлз, 71), Мата, Толиссо (Какре, 83), Матич, Верету, Фофана (Нуама, 77), Ляказетт (Микаутадзе, 71), Бенрахма (Шерки, 46)

Ницца: Булка, Нанджу (Думбуя, 73), Абдельмонем, Бомбито, Луше, Ндомбеле (Лаборд, 73), Росарио, Будауи (Камара, 83), Диоп (Илие, 84), Гессан, Чо (Буанани, 45+4)

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – Лилль 2:2

Голы: Силла 45+2, Норден 90+3 – Дэвид 44 (п), 54 (п)

Удаления: Кулибали 90+9 – Баккер 90+9

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Осер 2:0

Голы: Кинг 32, Сьерро 39 (п)

Гавр, Стад Океан

Гавр – Анже 0:1

Гол: Абделли 63