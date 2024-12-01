Франция
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Лига 1. Марсель – Монако 2:1. Игра на ошибках
Олимпик сравнивается с конкурентом в таблице
DAMIEN MEYER/AFP
Лига 1. 13-й тур
Марсель, Велодром
Марсель – Монако 2:1
Голы: Энрике 53, Гринвуд 89 (п) – Головин 41
Марсель: Рульи – Кондогбиа, Балерди, Мурильо – Гарсия (Мерлен, 60), Ронжье, Хейбьерг, Луис Энрике – Рабьо, Гринвуд – Мопе (Ваи, 74)
Монако: Маецки – Мависса, Салису, Синго, Вандерсон – Магасса, Закария – Головин (Уаттара, 75), Бен-Сегир (Минамино, 68), Аклиуш – Балогун (Эмболо, 68)
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