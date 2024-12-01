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Лига 1. Марсель – Монако 2:1. Игра на ошибках

Франция

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Лига 1. Марсель – Монако 2:1. Игра на ошибках

DAMIEN MEYER/AFP

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 13-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Монако 2:1

Голы: Энрике 53, Гринвуд 89 (п) – Головин 41

Марсель: Рульи – Кондогбиа, Балерди, Мурильо – Гарсия (Мерлен, 60), Ронжье, Хейбьерг, Луис Энрике – Рабьо, Гринвуд – Мопе (Ваи, 74)

Монако: Маецки – Мависса, Салису, Синго, Вандерсон – Магасса, Закария – Головин (Уаттара, 75), Бен-Сегир (Минамино, 68), Аклиуш – Балогун (Эмболо, 68)

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