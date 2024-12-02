Лига 1. Марсель - Монако 2:1. Видео голов и обзор матча

"Монако" снова реализовал неприятный для себя сценарий, как это с ними было в матче с "Бенфикой". Сначала "монегаски" в конце первого тайме повели в счете, где отличился александр головин. А во втором тайме нереализация моментов у гостей столкнулась с голами от Луиса Энрике и Мейсона Гринвуда, которые принесли "Марселю" важные три очка в этом матче.

Благодаря этому результату команда Роберто Де Дзерби поднялась на вторую позицию в Лиге 1 и имеют 26 очков. Столько же очков имеет и "Монако", однако они переместились на третье место.

Лига 1, 13-й тур

Стадион: "Велодром" (Марсель)

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

"Марсель" - "Монако" 2:1

Голы: Луис Энрике (53), Гринвуд (89, пенальти) - головин (41)