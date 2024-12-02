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Хет-трик Ляказетта. Лион - Ницца 4:1. Видео голов и обзор матча

Франция

Интриги в битве конкурентов за попадание в еврокубки не вышло

Хет-трик Ляказетта. Лион - Ницца 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лион" разгромил "Ниццу" в матче 13-го тура чемпионата Франции со счетом 4:1.

Хет-триком за "ткачей" отметился Александр Ляказетт.

Благодаря этой победе "Лион" опередил "Ниццу" в турнирной таблице Лиги 1 (5 и 6 место, соответственно).

Лион, Парк Олимпик Лионне

"Лион" – "Ницца" 4:1

Голы: Ляказетт 4, 41, 69 (п), Верету 43 – Диоп 22

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