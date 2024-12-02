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Хет-трик Ляказетта. Лион - Ницца 4:1. Видео голов и обзор матча
Интриги в битве конкурентов за попадание в еврокубки не вышло
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лион" разгромил "Ниццу" в матче 13-го тура чемпионата Франции со счетом 4:1.
Хет-триком за "ткачей" отметился Александр Ляказетт.
Благодаря этой победе "Лион" опередил "Ниццу" в турнирной таблице Лиги 1 (5 и 6 место, соответственно).
Лион, Парк Олимпик Лионне
"Лион" – "Ницца" 4:1
Голы: Ляказетт 4, 41, 69 (п), Верету 43 – Диоп 22
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