Лучший бомбардир Евро-2024 стал жертвой вооруженного ограбления

Нападающий "Лиона" и сборной Грузии Жорж Микаутадзе, стал жертвой вооруженного ограбления своего дома. Инцидент случился около 21:00 в воскресенье, 1 декабря, когда двое мужчин в капюшонах ворвались в дом грузина и ограбили его. Как сообщает Foot Mercato, грабители были вооружены, но физического насилия не применяли.

24-летний форвард видел, как воры забрали у него ювелирные украшения, часы и роскошные кожаные изделия на сумму почти 250 000 евро. Начато расследование с целью установления личностей двух грабителей, которые ворвались в дом Жоржа Микаутадзе.

Напомним, что грузинский нападающий после яркой игры на Евро-2024, где с 3 голами он стал лучшим бомбардиром турнира, летом перешел из "Меца" в "Лион" за 18,5 млн евро. В этом сезоне игрок сыграл 17 матчей, где отметился 4 голами и одним ассистом.