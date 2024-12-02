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Лучший бомбардир Евро-2024 стал жертвой вооруженного ограбления

Франция

Ситуация произошла во Франции

Лучший бомбардир Евро-2024 стал жертвой вооруженного ограбления

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Лиона" и сборной Грузии Жорж Микаутадзе, стал жертвой вооруженного ограбления своего дома. Инцидент случился около 21:00 в воскресенье, 1 декабря, когда двое мужчин в капюшонах ворвались в дом грузина и ограбили его. Как сообщает Foot Mercato, грабители были вооружены, но физического насилия не применяли.

24-летний форвард видел, как воры забрали у него ювелирные украшения, часы и роскошные кожаные изделия на сумму почти 250 000 евро. Начато расследование с целью установления личностей двух грабителей, которые ворвались в дом Жоржа Микаутадзе.

Напомним, что грузинский нападающий после яркой игры на Евро-2024, где с 3 голами он стал лучшим бомбардиром турнира, летом перешел из "Меца" в "Лион" за 18,5 млн евро. В этом сезоне игрок сыграл 17 матчей, где отметился 4 голами и одним ассистом.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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