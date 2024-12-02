Foot Mercato: В раздевалке ПСЖ царит напряженная атмосфера. Луис Энрике недоволен игрой одного из нападающих команды

"Пари Сен-Жермен" переживает очень сложный период. В Лиге чемпионов после пяти туров они находятся на 25-м месте, а в субботу вечером они сыграв вничью 1:1 с "Нантом", где парижане в очередной раз продемонстрировали хроническую неуклюжесть перед воротами соперника. Однако, кроме спортивных соображений, ситуация начинает обостряться и внутри команды.

По информации французского медиа, несколько источников предположили, что между некоторыми игроками "ПСЖ" и Луисом Энрике, возникли напряженные отношения, в частности, это касается Брэдли Барколя. Согласно сообщениям, переговоры о возможном продлении контракта с игроком, начатые в последние недели, сейчас приостановлены. Барколя все больше не соответствует тому, что от него требует тренер, и сейчас выражает растущее внутреннее разочарование, вопреки недавним заявлениям наставника, направленные на защиту своего игрока.

"Я не знаю, как далеко он [Брэдли Барколя] зайдет и куда я могу его завести. Но мне все равно. Если он три дня не будет забивать, вы будете говорить что-то другое. Это гонка на выносливость. Мы делаем шаг за шагом. Будут взлеты и падения, и когда он не забьет, другие забьют, вот как это работает. Ни один игрок не должен нести лишнее бремя. Каждый должен защищать других. Давление на одного игрока, но сколько голов забила команда? Вот что имеет значение", - заявил Луис Энрике.

Добавим, что в этом сезоне Брэдли Барколя сыграл 18 матчей, где отметился 10 голами и 2 ассистами. Контракт 22-летнего нападающего с клубом пока рассчитан до 2028 года.