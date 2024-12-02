ПСЖ намерен подписать звезду Ливерпуля - следующим летом у него истекает контракт

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах ведет переговоры о трансфере с "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает L'Equipe.

Парижский клуб собирается подписать 32-летнего египтянина на правах свободного агента. Летом следующего года у Мохамеда истекает срок трудового соглашения с "Ливерпулем".

Источник утверждает, что переговоры между Салахом и "ПСЖ" ведутся уже давно. Поспособствовать оформлению сделки могут хорошие отношения между футболистом и президентом "красно-синих" Нассером Аль-Хелаифи.

Отмечается, что "ПСЖ" находится в активном поиске нового вингера после неудачных переговоров с Хвичей Кварацхелией, Нико Уильямсом и Джейдоном Санчо.