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Мбаппе подает иск в дисциплинарный комитет LFP из-за задолженности ПСЖ

Франция

Клуб отказывается платить игроку 55 миллионов евро

Мбаппе подает иск в дисциплинарный комитет LFP из-за задолженности ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард сборной Франции и испанского "Реала" Килиан Мбаппе подает иск в дисциплинарный комитет Французской профессиональной лиги (LFP) на свой бывший клуб "Пари Сен-Жермен".

Причиной иска стал затянувшийся спор относительно невыплаченной заработной платы - 55 миллионов евро.

Футболист утверждает, что клуб нарушил условия его контракта, не выплатив оговоренные средства. "ПСЖ", со своей стороны, считает, что Мбаппе добровольно отказался от этой суммы в пользу перехода в "Реал" в качестве свободного агента.

Юридический комитет LFP уже дважды выносил решение в пользу Мбаппе, обязав "ПСЖ" выплатить задолженность. Однако парижский клуб отказывается это делать.

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Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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