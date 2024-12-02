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Мбаппе подает иск в дисциплинарный комитет LFP из-за задолженности ПСЖ
Клуб отказывается платить игроку 55 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Франции и испанского "Реала" Килиан Мбаппе подает иск в дисциплинарный комитет Французской профессиональной лиги (LFP) на свой бывший клуб "Пари Сен-Жермен".
Причиной иска стал затянувшийся спор относительно невыплаченной заработной платы - 55 миллионов евро.
Футболист утверждает, что клуб нарушил условия его контракта, не выплатив оговоренные средства. "ПСЖ", со своей стороны, считает, что Мбаппе добровольно отказался от этой суммы в пользу перехода в "Реал" в качестве свободного агента.
Юридический комитет LFP уже дважды выносил решение в пользу Мбаппе, обязав "ПСЖ" выплатить задолженность. Однако парижский клуб отказывается это делать.
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