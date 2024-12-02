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6-летнему болельщику Гавра запретили посещать матчи команды до конца текущего года
Что случилось?
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Шестилетнему болельщику "Гавра" запретили посещать матчи команды до конца 2024 года.
Причиной такого наказания стало бросание бумажных стаканчиков и скомканной бумаги во время матча с "Реймсом".
Предметы, брошенные ребенком, не нанесли никому вреда и приземлились за рекламными щитами. Тем не менее, клуб решил принять жесткие меры.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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Gudvin85 (Киев)
02.12.2024 в 19:58
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