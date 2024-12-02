6-летнему болельщику Гавра запретили посещать матчи команды до конца текущего года

Шестилетнему болельщику "Гавра" запретили посещать матчи команды до конца 2024 года.

Причиной такого наказания стало бросание бумажных стаканчиков и скомканной бумаги во время матча с "Реймсом".

Предметы, брошенные ребенком, не нанесли никому вреда и приземлились за рекламными щитами. Тем не менее, клуб решил принять жесткие меры.