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6-летнему болельщику Гавра запретили посещать матчи команды до конца текущего года

Франция
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6-летнему болельщику Гавра запретили посещать матчи команды до конца текущего года

BestHQWallpapers

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Шестилетнему болельщику "Гавра" запретили посещать матчи команды до конца 2024 года.

Причиной такого наказания стало бросание бумажных стаканчиков и скомканной бумаги во время матча с "Реймсом".

Предметы, брошенные ребенком, не нанесли никому вреда и приземлились за рекламными щитами. Тем не менее, клуб решил принять жесткие меры.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
02.12.2024 в 19:58
Маленький пизд10к
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
02.12.2024 в 19:58
Маленький пизд10к
Ответить
1
0

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