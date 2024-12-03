Марсель нацелился на игрока мюнхенской Баварии

Впервые за несколько лет "Марсель" демонстрирует очень положительные результаты и находится сейчас на втором месте в Лиге 1. Впрочем, Роберто Де Дзерби хочет зимой усилить оборону, поскольку его команда сталкивается с кадровыми проблемами в этом сезоне.

Как сообщает Foot Mercato, "Марсель" активно интересуется Сашей Боэ из "Баварии". Как стало известно за последние недели, Роберто Де Зерби неоднократно просил усиления для своей защиты, в частности, подписать игрока на правом фланге, в то время как Амир Мурильо начинает привлекать определенный интерес. Защитник мюнхенцев соответствует многим критериям, даже если он все еще наслаждается своим пребыванием в "Баварии" и полон решимости оставить свой след в Германии. Француз имеет контракт с немцем до июня 2028 года и все еще является частью планов Венсана Компани, но он не хочет спешить с возвращением, чтобы не торопить его. Хотя прямой трансфер сейчас кажется невозможным для "Марселя", "провансальцы" могут рассмотреть арендное соглашение. На данный момент никаких переговоров между директорами двух клубов еще не проходили.

Добавим, что в этом сезоне Саша Боэ провел 4 матча и отметился одним ассистом.