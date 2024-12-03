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ПСЖ договорился со своим ключевым игроком о продлении контракта
Полузащитник подпишет новый долгосрочный контракт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник французского "ПСЖ" подпишет новый долгосрочный контракт с клубом.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, "Пари Сен-Жермен" согласовал личные условия нового контракта с Витиньей.
Отмечается, что действующие чемпионы Франции предложили 24-летнему португальскому хавбеку контракт до июня 2029 года. В ближайшее время о подписании соглашения будет объявлено официально, сейчас стороны обсуждают последние детали.
Известно, что зарплата игрока будет значительно улучшена. Португалец является ключевым футболистом для команды Луиса Энрике.
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Добавим, что в этом сезоне Витинья провел 15 матчей за "ПСЖ", забив два гола. Его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 55 миллионов евро.
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