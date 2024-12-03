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Лучший бомбардир Евро-2024 отреагировал на вооруженное ограбление своего дома
Игрок высказался о недавнем инциденте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В минувшие выходные нападающий "Лиона" и сборной Грузии Жорж Микаутадзе, стал жертвой вооруженного ограбления. Грабители забрали в его доме ювелирные украшения, часы и роскошные кожаные изделия на сумму почти 250 000 евро.
Грузинский нападающий сообщил об этом инциденте правоохранительным органам, которые начали расследовать эту ситуацию. Также игрок "Лиона" отреагировал на неприятный эпизод, поблагодарив всех за поддержку.
"Привет всем, после вчерашнего инцидента я хотел бы заверить вас, что со мной все в порядке и я не получил никакого физического вреда. Спасибо за ваши многочисленные сообщения с поддержкой, они много значат для меня. Я продолжаю сосредотачиваться на своих целях и с нетерпением жду скорой встречи с вами. Берегите себя и своих близких. Жорж Микаутадзе", - цитирует слова футболиста Foot Mercato.
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