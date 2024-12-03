Чемпион мира-1998 раскритиковал идеи Луиса Энрике, которые он пытается воплотить в ПСЖ

Луис Энрике в последнее время подвергается много критики. "ПСЖ" пока демонстрирует слабую игру, а в минувшие выходные они также потеряли очки с "Нантом" (1:1). Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри тренера парижан, который, по его мнению, будет иметь проблемы в раздевалке, если продолжит управлять игроками в том же духе.

"Он думает, что это Game Boy или компьютерная игра, где ты маневрируешь ребятами так, как хочешь, потому что ты настолько гениален и умен, что придумал вещи, на которые они способны. Я думаю о Ли Кан-Ине, я думаю о правом или левом защитнике, который оказался на позиции центрфорварда, о целом ряде игроков, которые вынуждены меняться позициями. Два нападающих "Баварии", которые не являются форвардами, а скорее коридорными игроками, оказались в роли нападающих именно таким образом. Как видите, они растеряны. Они растеряны с самого начала. Они находятся в определенной стереотипной системе. Они не могут играть в свою игру. После матча с "Баварией" Луис Энрике сказал вам, что он доволен увиденным, что это было хорошо.

Когда вы получаете состав команды за два часа до матча с "Баварией", а игроки ничего не понимают, я вам гарантирую, что у игроков начнут появляться гланды. Луис Энрике, который думает, что он Бог, который думает, что он все видел, который думает, что он все знает, который думает, что он изобрел футбол Состав базируется на сильных и слабых сторонах ваших игроков, вы не можете придумать качества, которых у них нет!", - цитирует слова Кристофа Дюгарри Foot Mercato.