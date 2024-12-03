ПСЖ ведет переговоры о подписании молодого таланта сборной Хорватии

Проблемы Парижа известны уже давно. Нуну Мендешу не хватает достойного дублера, полузащите не хватает опыта, Килиану Мбаппе еще предстоит найти замену, и "ПСЖ" понимает, что определенные позиции стоит усилить.

По информации хорватского издания Germanijak, чемпион Лиги 1 очень заинтересован в атакующем полузащитнике загребского "Динамо" Мартине Батурине. Его клуб хотел бы сохранить игрока до следующего лета, но "Париж" хочет подписать его уже в январе. Местные СМИ даже утверждают, что переговоры находятся на продвинутой стадии и что сделка будет стоить около 25 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Мартин Батурин провел 20 матчей, где отметился 2 голами и 7 ассистами.