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ПСЖ ведет переговоры о подписании молодого таланта сборной Хорватии
Французы хотят осуществить трансфер уже в январе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Проблемы Парижа известны уже давно. Нуну Мендешу не хватает достойного дублера, полузащите не хватает опыта, Килиану Мбаппе еще предстоит найти замену, и "ПСЖ" понимает, что определенные позиции стоит усилить.
По информации хорватского издания Germanijak, чемпион Лиги 1 очень заинтересован в атакующем полузащитнике загребского "Динамо" Мартине Батурине. Его клуб хотел бы сохранить игрока до следующего лета, но "Париж" хочет подписать его уже в январе. Местные СМИ даже утверждают, что переговоры находятся на продвинутой стадии и что сделка будет стоить около 25 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Мартин Батурин провел 20 матчей, где отметился 2 голами и 7 ассистами.
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