Бывший игрок ПСЖ раскритиковал президента клуба

Бывший игрок мадридского "Реала" и французского "Пари Сен-Жермен" рассказал в одном из недавних интервью о своем переезде во Францию и плохих воспоминаниях, связанных с "ПСЖ".

"Если бы я хотел, я бы остался в Мадриде, но появился вариант с "ПСЖ". Поскольку у меня не было достаточно игрового времени, а "Реал" тогда совершил несколько трансферов, к тому же еще и сам Эмери позвонил мне, я согласился переехать. У меня была цель — участие на Евро-2016".

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"В Мадриде нам платили каждые полгода, зарплаты были отличными. "ПСЖ" улучшил мой контракт и платил больше, чем 5 миллионов евро. Сначала все было хорошо, а потом я выбыл из игры на несколько месяцев из-за аппендицита и потерял место в команде. Зимой мне сказали, что я должен уйти в аренду. Я выразил Эмери свое возмущение, потому что я чувствовал себя обманутым. Президент Нассер Аль-Хелаифи никогда не хотел меня видеть в команде. Мне не давали никаких объяснений, относились плохо. Там я понял, что "Реал" — лучший клуб в мире в любом аспекте. Я чувствовал, что имею дело с парнем-миллиардером, который использует игроков так, будто они были просто фишками на доске", — приводит слова Хесе издание Foot Boom.

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Напомним, что Хесе присоединился к "ПСЖ" из мадридского "Реала" в 2016 году за 25 миллионов евро, но испанец так и не смог закрепиться в составе парижан, проведя лишь 18 матчей, в которых он забил 2 гола.