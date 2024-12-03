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Президент ПСЖ лично прокомментировал возможный переход Салаха во французский клуб

Франция

Футбольный функционер сделал заявление на фоне последних новостей

Президент ПСЖ лично прокомментировал возможный переход Салаха во французский клуб

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Президент французского "Пари Сен-Жермен" и председатель Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи лично прокомментировал слухи, касающиеся возможного перехода Мохамеда Салаха в "ПСЖ".

"Это неправда. Мохамед Салах — фантастический и удивительный игрок, однако мы никогда не рассматривали его, честно говоря. Мы знаем, что каждый клуб хотел бы иметь его в своей команде, но эти слухи о нас просто ложные", — сказал Аль-Хелаифи в эксклюзивном интервью для Sky Sports Germany.

Напомним, что ранее издание L'Equipe сообщило о том, что "ПСЖ" якобы намерен подписать звезду "Ливерпуля" Мохамеда Салаха следующим летом в качестве свободного агента.

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В этом сезоне Мохамед Салах является одним из самых результативных игроков в Европе, проведя 20 матчей на клубном уровне, в которых египтянину удалось забить 13 голов и отдать 11 ассистов.

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Ливерпуль Мохамед Салах Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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