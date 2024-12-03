Президент ПСЖ лично прокомментировал возможный переход Салаха во французский клуб

Президент французского "Пари Сен-Жермен" и председатель Ассоциации европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи лично прокомментировал слухи, касающиеся возможного перехода Мохамеда Салаха в "ПСЖ".

"Это неправда. Мохамед Салах — фантастический и удивительный игрок, однако мы никогда не рассматривали его, честно говоря. Мы знаем, что каждый клуб хотел бы иметь его в своей команде, но эти слухи о нас просто ложные", — сказал Аль-Хелаифи в эксклюзивном интервью для Sky Sports Germany.