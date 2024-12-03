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Президент ПСЖ оценил работу главного тренера команды
Довольно ли руководство клуба своими результатами?
PSG
Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал работу главного тренера команды Луиса Энрике и оценил его работу.
"По моему мнению, у нашей команды сейчас лучший тренер в мире. Он строит проект с оглядкой на будущее. Результаты важны для нас, но мы сосредоточены на нашем проекте".
"У нас одна из самых молодых команд в Европе, если не самая молодая. С таким замечательным тренером, как Луис Энрике, мы создаем команду для будущего. С этой командой и тренером у нас есть долгосрочный план. Наши игроки сплочены, у нас фантастическая глубина состава с великолепной атмосферой".
"В СМИ вы можете видеть кучу разных слухов, ведь их работа — продавать газеты. Я верю в наш проект, нашу структуру, нашего тренера и я предан нашему общему плану", — добавил Аль-Хелаифи.
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Луис Энрике возглавил "ПСЖ" летом 2023 года. В прошлом сезоне он выиграл с клубом чемпионство и Кубок Франции. На данный момент парижане возглавляют турнирную таблицу Лиги 1, идя без поражений после 13 игр чемпионата.
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