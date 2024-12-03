  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель хочет оспорить запрет для своих болельщиков относительно посещения матча против Сент-Этьена
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель хочет оспорить запрет для своих болельщиков относительно посещения матча против Сент-Этьена

Франция

Клуб подаст апелляцию в Административный суд Лиона

Марсель хочет оспорить запрет для своих болельщиков относительно посещения матча против Сент-Этьена

twitter.com/OM_Officiel

Новина українською

Футбольный клуб "Олимпик Марсель" готовится обжаловать очередной запрет для своих болельщиков на посещение матча Лиги 1 против "Сент-Этьена", который состоится в эти выходные.

Как сообщает издание La Provence, руководство "Марселя" считает такое решение несправедливым и планирует подать апелляцию в Административный суд Лиона уже сегодня, 3 декабря.

Это уже четвертый матч в текущем сезоне, на который болельщикам "Марселя" запрещено приезжать.

8 декабря состоится матч "Сент-Этьен" - "Марсель". Поединок начнется в 21:45 по Киеву.

Читайте такжеДинамо – Александрия (x2), Бавария – Байер, Тоттенхэм – Челси, Жирона – Реал. Расписание футбола на 2 – 8 декабря
По теме
yellow-arrow
Президент ПСЖ оценил работу главного тренера команды
yellow-arrow
Президент ПСЖ лично прокомментировал возможный переход Салаха во французский клуб
yellow-arrow
Бывший игрок ПСЖ раскритиковал президента клуба
Марсель Сент-Этьен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Provence
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости