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Марсель хочет оспорить запрет для своих болельщиков относительно посещения матча против Сент-Этьена
Клуб подаст апелляцию в Административный суд Лиона
twitter.com/OM_Officiel
Футбольный клуб "Олимпик Марсель" готовится обжаловать очередной запрет для своих болельщиков на посещение матча Лиги 1 против "Сент-Этьена", который состоится в эти выходные.
Как сообщает издание La Provence, руководство "Марселя" считает такое решение несправедливым и планирует подать апелляцию в Административный суд Лиона уже сегодня, 3 декабря.
Это уже четвертый матч в текущем сезоне, на который болельщикам "Марселя" запрещено приезжать.
8 декабря состоится матч "Сент-Этьен" - "Марсель". Поединок начнется в 21:45 по Киеву.
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