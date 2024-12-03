Хавбек ПСЖ привлек внимание топ клубов Европы

Хави Симонс, который сейчас выступает за "РБ Лейпциг" на правах аренды от "Пари Сен-Жермен", привлек внимание некоторых европейских клубов.

По информации издания The Athletic, как "Реал Мадрид", так и "Арсенал", "Барселона" и "Ливерпуль" интересуются талантливым полузащитником.

Симонс находится в аренде в "Лейпциге" с прошлого сезона. Футболист в целом за немецкий клуб сыграл 54 матча, в которых забил 13 голов и отдал 17 ассистов.