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Хавбек ПСЖ привлек внимание топ клубов Европы
Хави Симонс может покинуть свой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Хави Симонс, который сейчас выступает за "РБ Лейпциг" на правах аренды от "Пари Сен-Жермен", привлек внимание некоторых европейских клубов.
По информации издания The Athletic, как "Реал Мадрид", так и "Арсенал", "Барселона" и "Ливерпуль" интересуются талантливым полузащитником.
Симонс находится в аренде в "Лейпциге" с прошлого сезона. Футболист в целом за немецкий клуб сыграл 54 матча, в которых забил 13 голов и отдал 17 ассистов.
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