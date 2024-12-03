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Нант обязан выплатить своему бывшему тренеру компенсацию

Франция

Суд признал увольнение тренера незаконным

Нант обязан выплатить своему бывшему тренеру компенсацию

get football news france

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Суд обязал "Нант" выплатить своему бывшему главному тренеру Пьеру Аристуй сумму в 730 000 евро, включая 20 000 евро моральной компенсации.

У "Нанта" есть один месяц, в течение которого они могут подать апелляцию на это решение.

Аристуй был отстранен от должности в конце ноября 2023 года и уволен в феврале этого года.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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