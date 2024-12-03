Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нант обязан выплатить своему бывшему тренеру компенсацию
Суд признал увольнение тренера незаконным
get football news france
Суд обязал "Нант" выплатить своему бывшему главному тренеру Пьеру Аристуй сумму в 730 000 евро, включая 20 000 евро моральной компенсации.
У "Нанта" есть один месяц, в течение которого они могут подать апелляцию на это решение.
Аристуй был отстранен от должности в конце ноября 2023 года и уволен в феврале этого года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер буксуют, Ингулец шокирует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Президент Реала дал добро на покупку Забарного, - СМИ
- Украинский голкипер после неудавшегося турне по Европе может вернуться в УПЛ
- Персональный ад Поля Погба: брат-шантажист, автомат в лицо и 660 купленных товаров Adidas
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Соперники для Украины. Жеребьевка Евро-2025 U-21. Прямая онлайн видеотрансляция
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000