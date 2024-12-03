Нант обязан выплатить своему бывшему тренеру компенсацию

Суд обязал "Нант" выплатить своему бывшему главному тренеру Пьеру Аристуй сумму в 730 000 евро, включая 20 000 евро моральной компенсации.

У "Нанта" есть один месяц, в течение которого они могут подать апелляцию на это решение.

Аристуй был отстранен от должности в конце ноября 2023 года и уволен в феврале этого года.