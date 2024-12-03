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Президент ПСЖ: Клубный чемпионат мира не уничтожит ни игроков, ни клубы

Франция

Нассер рассказал о важности проведения таких турниров для развития футбола

Президент ПСЖ: Клубный чемпионат мира не уничтожит ни игроков, ни клубы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слова полузащитника "Манчестер Сити" Родри о плотном календаре и забастовке футболистов.

"Прежде всего, я желаю ему скорейшего выздоровления. Он замечательный игрок.

Клубный чемпионат мира по футболу не уничтожит ни игроков, ни клубы. Это важное событие, и многие другие команды хотели бы принять в нем участие. Конечно, есть много вызовов. Нам, безусловно, нужно идти на компромисс, и календарь, бесспорно, является проблемой.

Но как клуб мы тратим много денег на игроков, и нам нужно найти источники, чтобы покрыть их зарплаты, особенно потому, что футболисты требуют увеличить их, а это безумие. Тем не менее, мы должны защищать игроков, насколько это в наших силах. Они - наши актеры".

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Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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