Монако планирует продлить контракт с воспитанником молодежной академии

В прошлом году 21-летний Сунгуту Магасса подавал большие надежды на позиции центрального защитника. С началом сезона он вошел в основной состав команды Ади Гюттера, а в последние недели стал постоянным игроком основы, выходя в старте. Сильный в атакующих и оборонительных дуэлях, этот воспитанник молодежной академии "Монако" обладает всеми качествами современного опорника и наделен отличной игрой в пас.

По информации Foot Mercato, руководство "монегасков" планирует продлить соглашение с французом. Сейчас его контракт действует до 2027 года, а "Монако" хочет предложить контракт на улучшенных условиях до 2029 года. Таким решением "монегаски" отбросят возможности конкурентов на трансфер опорника, к которому проявляют интерес другие европейские клубы.

Добавим, что в этом сезоне Сунгуту Магасса провел 13 матчей и отметился одним забитым мячом.