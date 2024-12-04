  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Монако планирует продлить контракт с воспитанником молодежной академии
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монако планирует продлить контракт с воспитанником молодежной академии

Франция

Футболист завоевал свое место в основе команды Ади Гюттера

Монако планирует продлить контракт с воспитанником молодежной академии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В прошлом году 21-летний Сунгуту Магасса подавал большие надежды на позиции центрального защитника. С началом сезона он вошел в основной состав команды Ади Гюттера, а в последние недели стал постоянным игроком основы, выходя в старте. Сильный в атакующих и оборонительных дуэлях, этот воспитанник молодежной академии "Монако" обладает всеми качествами современного опорника и наделен отличной игрой в пас.

По информации Foot Mercato, руководство "монегасков" планирует продлить соглашение с французом. Сейчас его контракт действует до 2027 года, а "Монако" хочет предложить контракт на улучшенных условиях до 2029 года. Таким решением "монегаски" отбросят возможности конкурентов на трансфер опорника, к которому проявляют интерес другие европейские клубы.

Добавим, что в этом сезоне Сунгуту Магасса провел 13 матчей и отметился одним забитым мячом.

По теме
yellow-arrow
Президент ПСЖ: Клубный чемпионат мира не уничтожит ни игроков, ни клубы
yellow-arrow
Нант обязан выплатить своему бывшему тренеру компенсацию
yellow-arrow
Хавбек ПСЖ привлек внимание топ клубов Европы
Монако
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости