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ПСЖ может быть продан

Франция

Это произойдет, если владелец получит выгодное предложение

ПСЖ может быть продан

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец "ПСЖ" и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани готов продать французский клуб в случае получения выгодного предложения.

Причиной такого решения стала смена приоритетов после проведения Чемпионата мира-2022. Кроме того, владелец уменьшил свои инвестиции в "ПСЖ".

Американский инвестиционный фонд Arctos Partners может приобрести 12,5% акций клуба за 500 миллионов евро.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
04.12.2024 в 18:14
ЧМ провели, скрипач больше не нужен. МС тоже ждёт подоброе
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0
2
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
04.12.2024 в 18:14
ЧМ провели, скрипач больше не нужен. МС тоже ждёт подоброе
Ответить
0
2

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