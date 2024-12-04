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ПСЖ может быть продан
Это произойдет, если владелец получит выгодное предложение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Владелец "ПСЖ" и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани готов продать французский клуб в случае получения выгодного предложения.
Причиной такого решения стала смена приоритетов после проведения Чемпионата мира-2022. Кроме того, владелец уменьшил свои инвестиции в "ПСЖ".
Американский инвестиционный фонд Arctos Partners может приобрести 12,5% акций клуба за 500 миллионов евро.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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oda1979 (Запорожье)
04.12.2024 в 18:14
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